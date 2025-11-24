W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

24.11.2025 / 17:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis zum 21. November 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.300.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

DatumZurückgekaufte Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		Transaktionsbetrag
(in EUR)		Handelsplatz
17. November 202510.00040,2658402.657,75AQEU
17. November 202570.00040,26142.818.300,46CEUX
17. November 202510.00040,2656402.655,68TQEX
17. November 2025160.00040,27526.444.031,22XETA
18. November 202510.00039,5123395.123,30AQEU
18. November 202580.00039,50183.160.140,81CEUX
18. November 202510.00039,5062395.062,03TQEX
18. November 2025150.00039,51085.926.614,42XETA
19. November 202510.00039,7827397.827,14AQEU
19. November 202580.00039,78673.182.932,84CEUX
19. November 202510.00039,7840397.840,31TQEX
19. November 2025150.00039,78565.967.846,03XETA
20. November 202510.00039,7568397.568,29AQEU
20. November 202580.00039,75683.180.546,55CEUX
20. November 202510.00039,7687397.687,49TQEX
20. November 2025150.00039,75735.963.601,02XETA
21. November 20259.76939,9362390.137,04AQEU
21. November 2025110.00039,94144.393.551,00CEUX
21. November 20259.75839,9356389.691,50TQEX
21. November 2025170.47339,93886.808.492,95XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 8.007.783 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
