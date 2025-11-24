EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



24.11.2025 / 17:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis zum 21. November 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.300.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 17. November 2025 10.000 40,2658 402.657,75 AQEU 17. November 2025 70.000 40,2614 2.818.300,46 CEUX 17. November 2025 10.000 40,2656 402.655,68 TQEX 17. November 2025 160.000 40,2752 6.444.031,22 XETA 18. November 2025 10.000 39,5123 395.123,30 AQEU 18. November 2025 80.000 39,5018 3.160.140,81 CEUX 18. November 2025 10.000 39,5062 395.062,03 TQEX 18. November 2025 150.000 39,5108 5.926.614,42 XETA 19. November 2025 10.000 39,7827 397.827,14 AQEU 19. November 2025 80.000 39,7867 3.182.932,84 CEUX 19. November 2025 10.000 39,7840 397.840,31 TQEX 19. November 2025 150.000 39,7856 5.967.846,03 XETA 20. November 2025 10.000 39,7568 397.568,29 AQEU 20. November 2025 80.000 39,7568 3.180.546,55 CEUX 20. November 2025 10.000 39,7687 397.687,49 TQEX 20. November 2025 150.000 39,7573 5.963.601,02 XETA 21. November 2025 9.769 39,9362 390.137,04 AQEU 21. November 2025 110.000 39,9414 4.393.551,00 CEUX 21. November 2025 9.758 39,9356 389.691,50 TQEX 21. November 2025 170.473 39,9388 6.808.492,95 XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 8.007.783 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

24.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius Medical Care AG Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Deutschland Internet: www.freseniusmedicalcare.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2235192 24.11.2025 CET/CEST