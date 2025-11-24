W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

24.11.2025 / 08:32 CET/CEST
Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025, wurden insgesamt 41.051 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
17.11.2025
18.11.2025
19.11.202511.308212,09492.398.369,13XETR
20.11.202514.609215,00303.140.978,83XETR
21.11.202515.134207,58983.141.664,03XETR
Gesamt41.051211,46908.681.011,99 

24.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
Ende der Mitteilung

2234644 24.11.2025 CET/CEST

