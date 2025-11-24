EQS-CMS: METRO AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS Group · Uhr
METRO AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

24.11.2025 / 09:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die METRO AG gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.

24.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:METRO AG
Metro-Straße 1
40235 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.metroag.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2234898 24.11.2025 CET/CEST

