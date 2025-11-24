W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: ABO Energy GmbH & Co. KGaA: Dr. Karsten Schlageter, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.11.2025 / 17:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Karsten
Nachname(n):Schlageter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Geschäftsführer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ABO Energy GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900BCUIZZOY4FXQ88 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Schuldtitel
ISIN:DE000A3829F5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
52,8500 EUR21.140,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
52,8500 EUR21.140,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:XGAT

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ABO Energy GmbH & Co. KGaA
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland
Internet:https://www.aboenergy.com/
