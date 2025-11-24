EQS-DD: ABO Energy GmbH & Co. KGaA: Dr. Karsten Schlageter, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.11.2025 / 17:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Karsten
|Nachname(n):
|Schlageter
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Geschäftsführer
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ABO Energy GmbH & Co. KGaA
b) LEI
|529900BCUIZZOY4FXQ88
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|ISIN:
|DE000A3829F5
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|52,8500 EUR
|21.140,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|52,8500 EUR
|21.140,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|24.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|XGAT
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ABO Energy GmbH & Co. KGaA
|Unter den Eichen 7
|65195 Wiesbaden
|Deutschland
|Internet:
|https://www.aboenergy.com/
|Ende der Mitteilung
102020 24.11.2025 CET/CEST