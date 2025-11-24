EQS-DD: ABO Energy GmbH & Co. KGaA: Dr. Karsten Schlageter, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.11.2025 / 17:40 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Karsten Nachname(n): Schlageter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Geschäftsführer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ABO Energy GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900BCUIZZOY4FXQ88

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel ISIN: DE000A3829F5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 52,8500 EUR 21.140,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 52,8500 EUR 21.140,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: XGAT

102020 24.11.2025 CET/CEST