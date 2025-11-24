EQS-DD: Covestro AG: Patrick Webster Thomas, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.11.2025 / 16:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Patrick Webster
|Nachname(n):
|Thomas
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Covestro AG
b) LEI
|3912005AWHKLQ1CPLV11
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A40KY26
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|62,00 EUR
|302.436,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|62,00 EUR
|302.436,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|21.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Covestro AG
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|51373 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|www.covestro.com
