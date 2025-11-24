W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Covestro AG: Patrick Webster Thomas, Verkauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.11.2025 / 16:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Patrick Webster
Nachname(n):Thomas

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Covestro AG

b) LEI

3912005AWHKLQ1CPLV11 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A40KY26

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
62,00 EUR302.436,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
62,00 EUR302.436,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

24.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Covestro AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Deutschland
Internet:www.covestro.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102004 24.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Covestro
COVESTRO AG O.N. Z.VERK.

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Angebote zur Black Week
Sichere dir 50 Prozent Rabatt auf ein onvista-Abo21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden