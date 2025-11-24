EQS-DD: Covestro AG: Patrick Webster Thomas, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.11.2025 / 16:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Patrick Webster Nachname(n): Thomas

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Covestro AG

b) LEI

3912005AWHKLQ1CPLV11

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A40KY26

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 62,00 EUR 302.436,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 62,00 EUR 302.436,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

24.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Covestro AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Deutschland Internet: www.covestro.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102004 24.11.2025 CET/CEST