EQS-DD: Delignit AG: Herr Markus Büscher, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.11.2025 / 07:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Herr
Vorname:Markus
Nachname(n):Büscher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Delignit AG

b) LEI

529900AOAGTCLBY59M03 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0MZ4B0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,00 EUR106.360,00 EUR
2,00 EUR32.562,00 EUR
2,00 EUR2.146,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,0000 EUR141.068,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Delignit AG
Königswinkel 2-6
32825 Blomberg
Deutschland
Internet:http://www.delignit.de
Delignit

