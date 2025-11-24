EQS-DD: Delignit AG: Herr Markus Büscher, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.11.2025 / 07:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Herr
|Vorname:
|Markus
|Nachname(n):
|Büscher
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Delignit AG
b) LEI
|529900AOAGTCLBY59M03
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0MZ4B0
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,00 EUR
|106.360,00 EUR
|2,00 EUR
|32.562,00 EUR
|2,00 EUR
|2.146,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,0000 EUR
|141.068,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|20.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
24.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delignit AG
|Königswinkel 2-6
|32825 Blomberg
|Deutschland
|Internet:
|http://www.delignit.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101992 24.11.2025 CET/CEST