EQS-DD: RENK Group AG: Dr. Alexander Sagel, Kauf

EQS Group · Uhr
Rüstung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.11.2025 / 11:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Alexander
Nachname(n):Sagel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

RENK Group AG

b) LEI

894500H8CNSZ53EI6K63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000RENK730

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
49,2452 EUR80.909,86 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
49,2452 EUR80.909,86 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

24.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:RENK Group AG
Gögginger Straße 73
86159 Augsburg
Deutschland
Internet:https://www.renk.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102008 24.11.2025 CET/CEST

RENK

