EQS-DD: Schaeffler AG: Matthias Zink, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.11.2025 / 09:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Matthias
Nachname(n):Zink

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Schaeffler AG

b) LEI

549300Q7E782X7GC1P43 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000SHA0100

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
6,45 EUR5.160,00 EUR
6,46 EUR45.220,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
6,4590 EUR50.380,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:XGAT

24.11.2025 CET/CEST


Sprache:Deutsch
Unternehmen:Schaeffler AG
Industriestr. 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet:www.schaeffler.com
Ende der Mitteilung

101996 24.11.2025 CET/CEST

Schaeffler

