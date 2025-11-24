EQS-DD: Schaeffler AG: Sascha Zaps, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
24.11.2025 / 17:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Sascha
|Nachname(n):
|Zaps
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Schaeffler AG
b) LEI
|549300Q7E782X7GC1P43
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000SHA0100
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|6,0734 EUR
|1.822.022,55 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|6,0734 EUR
|1.822.022,5500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|20.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schaeffler AG
|Industriestr. 1-3
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.schaeffler.com
