W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Prof. Dr. Elgar Fleisch, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.11.2025 / 14:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Prof. Dr.
Vorname:Elgar
Nachname(n):Fleisch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

UNIQA Insurance Group AG

b) LEI

529900OOW8ELHOXWZP82 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000821103

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
14,10 EUR3.600 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
14,1000 EUR3.600,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

24.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:HUDSON RIVER TRADING - SYSTEMATIC INTERNALISER
MIC:HRSI

24.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21
1029 Wien
Österreich
Internet:www.uniqagroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102014 24.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Uniqa

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Angebote zur Black Week
Sichere dir 50 Prozent Rabatt auf ein onvista-Abo21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden