EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf

EQS Group · Uhr
EQS-News: Bilfinger SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf
Bilfinger SE: Aktienrückkauf

24.11.2025 / 19:29 CET/CEST
Bilfinger SE: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 44. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 wurden insgesamt 10.959 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Bilfinger SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 21. Januar 2025 mitgeteilt wurde.

RückkauftagAggregiertes Volumen in StückGewichteter Durchschnittskurs [EUR]
17.11.20252.11799,6520
18.11.20252.16897,2897
19.11.20252.20895,5439
20.11.20252.19196,2935
21.11.20252.27592,7308

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht (http://www.bilfinger.com).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 21. Januar 2025 bis einschließlich 21. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 613.601 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Bilfinger SE erfolgt durch eine von der Bilfinger SE beauftragten Bank ausschließlich über die Börse.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bilfinger SE
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim
Deutschland
Telefon:+49 (0621) 459-0
Fax:+49 (0621) 459-23 66
E-Mail:ir@bilfinger.com
Internet:http://www.bilfinger.com
ISIN:DE0005909006
WKN:590900
Indizes:MDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Tradegate Exchange
EQS News ID:2234888
Bilfinger

