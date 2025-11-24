EQS-News: Cell Impact zum europäischen Hersteller des Jahres für Durchflussplatten gekürt

EQS-News: Cell Impact AB / Schlagwort(e): Sonstiges

Cell Impact zum europäischen Hersteller des Jahres für Durchflussplatten gekürt



KARLSKOGA, Schweden, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- Cell Impact wurde von der Fachzeitschrift Energy Tech Review als „Flow Plate Manufacturer of the Year in Europe 2025" (Hersteller des Jahres für Durchflussplatten in Europa) ausgezeichnet.

Die Auszeichnung, die auf dem Feedback europäischer Brennstoffzellen- und Elektrolyseurhersteller basiert, spiegelt zwei wesentliche Faktoren wider: die einzigartige und patentierte Cell Impact Forming™-Technologie des Unternehmens und seine vollständig integrierte Produktionslinie.

„Wir haben den gesamten Prozess – Formen, Schneiden, Schweißen und Dichtheitsprüfung – über mehrere Jahre hinweg verfeinert und mehr als 2,5 Millionen Durchflussplatten für 80 Projekte geliefert", sagt Daniel Vallin, CEO von Cell Impact.

Vor kurzem gab Cell Impact eine strategische Kooperationsvereinbarung mit der deutschen thyssenkrupp Automation Engineering sowie den Start der kontinuierlichen Durchflussplattenproduktion für einen Kunden in Nordamerika bekannt.

„Wir sind optimistisch, da wir den Grundstein für die globale Energiewende legen", schließt Daniel Vallin.

Informationen zu Cell Impact

Cell Impact AB (publ) ist ein weltweit tätiger Anbieter von fortschrittlichen Durchflussplatten für Hersteller von Brennstoff- und Elektrolysezellen. Mit Cell Impact Forming™ hat das Unternehmen eine einzigartige Methode für die Hochgeschwindigkeits-Formgebung entwickelt und patentiert, die erheblich skalierbarer und kosteneffizienter im Vergleich zu herkömmlichen Formgebungsverfahren ist. Cell Impact Forming ist eine umweltfreundliche Formgebungstechnologie, die kein Wasser und sehr wenig Strom verbraucht.

Die Cell Impact Aktie ist an der Nasdaq First North Growth Market notiert, und FNCA Sweden AB ist der Certified Advisor (CA) des Unternehmens.

