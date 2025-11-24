EQS-News: Go Autonomous führt „Execution Fabric" ein, um alle B2B-Handelskanäle zu vereinheitlichen

EQS-News: Go Autonomous ApS / Schlagwort(e): Produkteinführung

Die bahnbrechende Lösung beseitigt Fragmentierung zwischen EDI, E-Commerce und E-Mail – für schnellere Umsatzgenerierung.

KOPENHAGEN, Dänemark, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Go Autonomous, der Marktführer im Bereich Autonomous Commerce, gab heute die Einführung seiner „Autonomous Execution Fabric" bekannt, einer bedeutenden Erweiterung seiner Lösungssuite, die alle Kanäle mit einer einheitlichen Execution Layer unterstützt. Die Innovation verbindet herkömmliche EDI-Systeme und E-Commerce-Portale für Kunden sowie unstrukturierte Kommunikation wie E-Mails miteinander und ermöglicht es Unternehmen so, manuelle Eingriffe zu vermeiden und Umsätze schneller zu generieren.

Trotz jahrzehntelanger digitaler Transformation ist der B2B-Handel nach wie vor fragmentiert, und Bestellungen müssen oft über alle Kanäle hinweg manuell bearbeitet werden. Execution Fabric löst dieses Problem durch den Einsatz modernster Unternehmens-KI, um Transaktionen aus beliebigen Quellen zu verstehen, zu kontextualisieren und auszuführen, wobei eine nahtlose Integration mit relevanten Systemen wie ERP, CRM oder PIM eine Echtzeitverarbeitung ermöglicht.

„Go Autonomous befasst sich mit der tiefgreifenden strukturellen Komplexität des modernen B2B-Handels. Mit der Execution Fabric erhalten Unternehmen eine intelligente Orchestrierung, die fragmentierte Prozesse in einen einheitlichen Ablauf verwandelt und so schnellere Umsätze, skalierbare Abläufe und die Grundlage für einen wirklich autonomen Handel schafft", sagt Bjarke Ruse Sejersen, Gründer von Go Autonomous.

Moritz Zimmerman, Gründer von Hybris und General Partner bei Go Autonomous-Investor 42Cap, erklärt: „Go Autonomous löst das Komplexitätsproblem moderner B2B-Transaktionen. Die Execution Fabric geht über die Automatisierung von Aufgaben hinaus und wird zu einer einheitlichen Kommandozentrale für B2B-Transaktionen, wodurch Go Autonomous seine Position als Marktführer im Bereich Autonomous Commerce festigt."

Globale Industrieunternehmen wie Grundfos, Danfoss und VELUX haben die Technologie bereits eingeführt: „Es ist fantastisch zu sehen, dass Autonomous Commerce von diesen führenden Unternehmen übernommen wird", so Caroline Ahlefeldt, Investment Director bei EIFO. „Wir sind stolz darauf, Go Autonomous zu unterstützen und dazu beizutragen, Dänemark als weltweit führend im Bereich Unternehmenssoftware und KI zu etablieren. Die Autonomous Execution Fabric ist eine starke Erweiterung des bestehenden Angebots."

Der einheitliche Ansatz ermöglicht es globalen Unternehmen, Autonomie konsistent über alle Kanäle hinweg einzusetzen – wodurch Betriebskosten gesenkt, Fehler minimiert und Order-to-Cash-Zyklen von Tagen auf Minuten verkürzt werden.

Akriti Dokania, Partner bei Ridge Ventures, erklärte: „Go Autonomous ist ein Beispiel für die Vordenkerrolle und Führungsstärke im B2B-Handel. Die Execution Fabric erweitert Autonomous Commerce auf alle Kanäle und legt den Grundstein für moderne Fertigungsunternehmen." Kamran Adle, Partner bei Octopus Ventures, fügte hinzu: „Die Einführung ist ein transformativer Schritt in Richtung End-to-End-Autonomie. Go Autonomous ist einzigartig positioniert, um Unternehmensabläufe neu zu definieren."

