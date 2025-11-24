EQS-News: Newmark erwirbt Catella Valuation Advisory in Paris, Frankreich

EQS-News: Newmark Group, Inc. / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Personalie

Newmark erwirbt Catella Valuation Advisory in Paris, Frankreich



24.11.2025 / 18:05 CET/CEST

Das Unternehmen bewertete im Jahr 2024 Immobilien im Wert von rund 40 Mrd. Euro (46 Mrd. US-Dollar1); Team mit durchschnittlich 15 Jahren Betriebszugehörigkeit

NEW YORK und PARIS, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) („Newmark" oder „das Unternehmen"), ein führender Berater und Dienstleister im Bereich Gewerbeimmobilien für große institutionelle Investoren, globale Unternehmen sowie andere Eigentümer und Nutzer, gibt die Übernahme von Catella Valuation Advisory SAS bekannt, einem führenden Pariser Unternehmen für Immobilienbewertung und -beratung, das in allen Anlageklassen tätig ist – darunter Büro, Einzelhandel, Industrie, Wohnen, Kliniken, Pflegeheime (EHPAD), Hotellerie und Freizeit.

Catella Valuation Advisory SAS, bislang eine Tochtergesellschaft der Catella France SAS, hat im Jahr 2024 mehr als 180 Kunden beraten und nahezu 3200 Immobilien bewertet. Mit der Übernahme steigt die Zahl der Newmark-Beschäftigten in Frankreich auf rund 200 und unterstreicht damit die starke Dynamik seit der Büroeröffnung im Jahr 2024 sowie das anhaltende Engagement des Unternehmens, Kunden über den gesamten Anlagenlebenszyklus hinweg exzellent zu beraten.

„Diese Übernahme stellt einen weiteren Schritt in Newmarks fortlaufender Strategie dar, unsere Bewertungs- und Beratungsleistungen in der EMEA-Region auszubauen", sagte John D. Busi, MAI, FRICS, Präsident von Valuation & Advisory. „Catella Valuation Advisory genießt einen hervorragenden Ruf für technische Genauigkeit, lokale Expertise und das Vertrauen seiner Kunden – Werte, die sich nahtlos mit denen von Newmark decken. Ihre Integration stärkt unsere Fähigkeit, Investoren, Kreditgebern und Nutzern in globalen Märkten konsistente, hochwertige Bewertungseinblicke zu bieten."

Valuation & Advisory zählt zu den zentralen Entwicklungssäulen des Unternehmens sowohl in der EMEA-Region als auch weltweit. Die Umsätze dieses Geschäftsbereichs sind seit Jahresbeginn bis einschließlich 30. September 2025 um 26,3 % gestiegen.

Catella Valuation Advisory, gegründet im Jahr 2005, umfasst ein Team von 12 führenden Bewertungsexperten, die über Erfahrung in der Bearbeitung von Gewerbeimmobilienprojekten sowohl vor Ort als auch europaweit verfügen. Das gesamte Team von Catella Valuation Advisory, unter der Leitung von Geschäftsführer Jean-François Drouets und dem geschäftsführenden Direktor Nicolas Brosseaud, wird in den kommenden Monaten zu Newmark wechseln, unter der Marke Newmark tätig sein und Kunden weiterhin mit demselben Führungsteam und umfassender Marktexpertise betreuen.

„Wir freuen uns außerordentlich über diese Übernahme, die einen wichtigen Meilenstein in Newmarks Entwicklung in Frankreich darstellt", sagte Alexandre Gotti, Präsident von Newmark in Frankreich. „Die Einbindung des Teams von Catella Valuation Advisory war angesichts seines hervorragenden Rufs im Markt eine naheliegende Entscheidung."

Ausgewählte Senior-Mitglieder des Teams von Catella Valuation Advisory sind Mitglieder des Institut Français de l'Expertise Immobilière und des Urban Land Institute. Catella Valuation Advisory ist zudem Mitglied von Afrexim und des Syndicat National des Professionnels Immobiliers, von RICS und REV reguliert sowie ist im Vorstand der European Group of Valuers' Associations vertreten.

„Der Zusammenschluss mit Newmark ist eine einzigartige Gelegenheit, unser Tätigkeitsspektrum zu erweitern und künftig sowohl auf globaler als auch auf europäischer Ebene zu agieren", sagte Jean-François Drouets, Präsident von Newmark Catella Valuation. „Wir sind dankbar für den Weg, der uns hierher geführt hat, und stolz darauf, Teil einer Plattform zu werden, die unser Engagement für Exzellenz, Innovation und Integrität in der Kundenbetreuung teilt."

Informationen zu NewmarkNewmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften („Newmark") ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien, das jede Phase des Immobilienlebenszyklus nahtlos abdeckt. Das umfassende Angebot an Dienstleistungen und Produkten von Newmark ist einzigartig auf jeden Kunden zugeschnitten, von Eigentümern über Nutzer und Investoren bis hin zu Gründern sowie von Start-ups bis zu Blue-Chip-Unternehmen. Newmark kombiniert seine globale Reichweite mit Marktkenntnissen in etablierten wie auch aufstrebenden Immobilienmärkten und bietet so Kunden über das gesamte Branchenspektrum hinweg erstklassige Dienstleistungen. In den zwölf Monaten bis zum 30. September 2025 erwirtschaftete Newmark einen Umsatz von über 3,1 Milliarden US-Dollar. Mit Stand 30. September 2025 betrieben Newmark und dessen Geschäftspartner gemeinsam rund 170 Büros mit mehr als 8500 Fachkräften auf vier Kontinenten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte nmrk.com oder folgen Sie @newmark.

Erläuterung zu zukunftsgerichteten Aussagen über NewmarkAussagen in diesem Dokument über Newmark, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind „zukunftsgerichtete Aussagen" und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Dazu zählen Aussagen zu Geschäft, Ergebnissen, finanzieller Lage, Liquidität sowie Ausblick des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können und dem Risiko unterliegen, dass die tatsächlichen Auswirkungen von den derzeit erwarteten möglicherweise erheblich abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Newmark keine Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen. Eine Erörterung zusätzlicher Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, finden Sie in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von Newmark, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in diesen Unterlagen dargelegten Risikofaktoren und den besonderen Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen sowie etwaige Aktualisierungen dieser Risikofaktoren und des besonderen Hinweises zu zukunftsgerichteten Informationen, die in nachfolgenden Berichten auf Formular 10-K, Formular 10-Q oder Formular 8-K enthalten sind.

1 Basierend auf dem Wechselkurs vom 19. November 2025 von 1,1581 US-Dollar laut Bloomberg

2 Einschließlich der Beschäftigten von Deskeo

