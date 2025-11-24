EQS-News: solmotion holding GmbH: Baustart für drei Agri-PV-Projekte – Zeichnung der solmotion Anleihe 2025/2030 weiterhin möglich

EQS-News: solmotion holding GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Ravensburg, 24. November 2025 – Die solmotion holding GmbH, die Finanzierungsgesellschaft der in der Solarbranche als Full-Service-Anbieter tätigen solmotion-Gruppe, nutzt die Mittel ihrer 7,25 % solmotion Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A460A74) zur Realisierung von drei Agri-Photovoltaik-Projekten in Süddeutschland. Vor kurzem erfolgte in Bad Waldsee der Baustart der ersten Anlage. Die beiden weiteren Spatenstiche in Böhringen und Kißlegg sind bis Anfang Dezember vorgesehen. Insgesamt bringt solmotion damit über 15 MWp Agri-PV-Leistung in den Bau und setzt ein deutliches Zeichen, dass die Entwicklung innovativer Photovoltaiklösungen auch in einem politisch herausfordernden Umfeld voranschreiten kann.

Während im deutschen PV-Markt zahlreiche geplante Agri-PV-Projekte aufgrund der weiterhin fehlenden beihilferechtlichen Genehmigung der EU ins Stocken geraten sind, hat die solmotion-Gruppe wirtschaftlich tragfähige Konzepte entwickelt, die ohne die Rahmenbedingungen des Solarpakets 1 auskommen. Die Grundlagen des Erfolgs sind eine integrale Projektplanung und -realisierung aus einer Hand, eine nachhaltig tragfähige Vermarktungsstrategie sowie der Einsatz von Batteriespeichersystemen, die eine intelligente, marktorientierte Steuerung der Einspeisemengen erlauben. Technisch setzen alle drei Anlagen auf weiterentwickelte Tracker-Systeme der Zimmermann PV-Steel Group sowie auf bifaziale Glas-Glas-Module, die sowohl direktes als auch reflektiertes Licht in Strom umwandeln. Die Nachführtechnik ermöglicht hohe Erträge auch bei tiefstehender Sonne und im Winter, erleichtert den Schneeabwurf und gewährleistet zugleich eine flexible landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Flächen.

Michael Keil, Geschäftsführer der solmotion holding GmbH, erklärt: „Anfang des Jahres waren wir wie viele im Markt gespannt, ob die beihilferechtliche Genehmigung noch kommt. Bald war klar, dass die neue Bundesregierung diese Entscheidung nicht weiter forciert. Wir wollten aber die Zukunftslösung Agri-PV nicht einfach abschreiben, sondern haben damit begonnen, Projekte neu zu denken.“ Das Team hat bestehende Projekte neu bewertet, Strategien angepasst und kreative Lösungen erarbeitet. Zudem bietet solmotion für Landwirte, Investoren und Projektierer einen Projekt-Check an, um vermeintlich unwirtschaftliche Vorhaben noch einmal zu prüfen und ungenutzte Potenziale aufzudecken. Auch hierbei setzt das Unternehmen auf praktische Erfahrungen aus eigenen Projekten, wodurch wirtschaftliche Stellschrauben präzise identifiziert werden können. Derzeit entwickelt solmotion Projekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 300 MWp.

Die drei nun gestarteten Agri-PV-Anlagen in Böhringen, Bad Waldsee und Kißlegg umfassen jeweils mehrere Tausend leistungsstarke 640-Wp-Module und erreichen voraussichtliche Jahreserträge im Bereich von rund 5.800 bis 7.600 MWh. Für alle Standorte sind Batteriespeicher vorgesehen, deren Auslegung sich derzeit in Planung befindet. Parallel zu diesen Baustarts bereitet solmotion bereits weitere Projektumsetzungen für 2026 vor und geht von einer starken Dynamik im Bereich Agri-PV aus.

Die 7,25 % solmotion Anleihe 2025/2030, deren Mittel zur Finanzierung dieser drei Projekte beitragen, kann weiterhin über www.solmotion.de/anleihe gezeichnet werden. Das Wertpapier ist durch eine Garantie der operativ tätigen Tochtergesellschaft solmotion project GmbH besichert und bietet interessierten Anlegern die Möglichkeit, am profitablen Wachstum eines inhabergeführten Familienunternehmen in zweiter Generation zu partizipieren. Der Emissionserlös soll zu über 80 % in die Finanzierung von Projekten in den Bereichen Freiflächen- und Agri-PV, gewerbliche Aufdachanlagen und Energiespeicher fließen. Bis zu 20 % der Anleihemittel dienen Investitionen in den weiteren Ausbau des Geschäftsbetriebs, insbesondere dem Ausbau des technischen und kaufmännischen Services, der Erweiterung des Vertriebsteams sowie Investitionen im Bereich KI/IT. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.

Eckdaten der solmotion Anleihe 2025/2030

Emittentin solmotion holding GmbH Garantin solmotion project GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7,25 % p.a. Status Nicht nachrangig, nicht besichert ISIN / WKN DE000A460A74 / A460A7 Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 08.09.2025 bis 05.09.2026 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.solmotion.de/anleihe Mittelverwendung Über 80 %: Finanzierung von Projekten (Projektrechtserwerb, Projektentwicklung, Projekterrichtung und Projektbetrieb) im Freiflächen- und Agri-Photovoltaikbereich, im Bereich der gewerblichen Aufdachanlagen (Commercial-Dachanlagen) und im Energiespeicherbereich Bis zu 20 %: Finanzierung von Investitionen in den allgemeinen Geschäftsbetrieb und von Working Capital (Ausbau des technischen und kaufmännischen Services, Verstärkung des Verkaufsteams im kaufmännischen Bereich, Investitionen im Bereich KI/IT) Valuta 1. Oktober 2025 Laufzeit 5 Jahre: 1. Oktober 2025 bis 1. Oktober 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 1. April und am 1. Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 1. April 2026) Rückzahlungstermin 1. Oktober 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 1. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags Ab 1. Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel Drittverzug Negativerklärung Ausschüttungsbegrenzung Transparenzverpflichtung Positivverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Voraussichtlich ab 3. Februar 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH



Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.solmotion.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Investorenkontakt:

Anna Volz-Staudacher

solmotion holding GmbH

0751/295096-113

av@solmotion.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

linh.chung@linkmarketservices.eu

