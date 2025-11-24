EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: RWE Aktiengesellschaft

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



24.11.2025 / 16:47 CET/CEST

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien



1. Angaben zum Emittenten RWE Aktiengesellschaft

RWE Platz 1

45141 Essen

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

3. Datum der Schwellenberührung 30.09.2025

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 3,021 % 743841217 Letzte Veröffentlichung % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 22471216 0 3,021 % 0 %

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

