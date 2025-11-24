W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.11.2025

onvista · Uhr
Wasserstoff

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 24. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
2G EnergyBericht 3. Quartal 2025
Agilent TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2025
Alimentation Couche-TardBericht 2. Quartal 2026
American PotashBericht Geschäftsjahr 2025
Cantourage GroupBericht 3. Quartal 2025
Fluence EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
Keysight TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2025
NaspersBericht 2. Quartal 2026
Nextgen Digital PlatformsBericht 2. Quartal 2026
PennantPark Floating Rate CapitalBericht Geschäftsjahr 2025
ProsusBericht 2. Quartal 2026
SymboticBericht Geschäftsjahr 2025
Ucore Rare MetalsBericht 3. Quartal 2025
WeRideBericht 3. Quartal 2025
Zoom Video CommunicationsBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
2G Energy
Prosus
Fluence Energy
Ucore Rare Metals
Cantourage Group
Symbotic
Zoom
Naspers
Agilent Technologies
Keysight Technologies
WeRide
Nextgen Digital Platforms
PennantPark Floating Rate Capital
Alimentation Couche-Tard
American Potash

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.11.202518. Nov. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.11.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.11.202521. Nov. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.11.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.11.202520. Nov. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.11.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.11.202519. Nov. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.11.2025
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Angebote zur Black Week
Sichere dir 50 Prozent Rabatt auf ein onvista-Abo21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden