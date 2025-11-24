Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.11.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 24. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|2G Energy
|Bericht 3. Quartal 2025
|Agilent Technologies
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Alimentation Couche-Tard
|Bericht 2. Quartal 2026
|American Potash
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Cantourage Group
|Bericht 3. Quartal 2025
|Fluence Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Keysight Technologies
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Naspers
|Bericht 2. Quartal 2026
|Nextgen Digital Platforms
|Bericht 2. Quartal 2026
|PennantPark Floating Rate Capital
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Prosus
|Bericht 2. Quartal 2026
|Symbotic
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Ucore Rare Metals
|Bericht 3. Quartal 2025
|WeRide
|Bericht 3. Quartal 2025
|Zoom Video Communications
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
