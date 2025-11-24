IRW-News: Plaid Technologies Inc.: Plaid meldet Aktiensplit

IRW-PRESS: Plaid Technologies Inc.: Plaid meldet Aktiensplit

Vancouver, British Columbia - 10. November 2025 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FRA: 5QX0) (Plaid oder das Unternehmen), ein führender Anbieter fortschrittlicher Lösungen auf Graphenbasis, freut sich, bekannt zu geben, dass es einen Aktiensplit aller ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien (die Stammaktien) im Verhältnis von vier (4) neuen Stammaktien für jede (1) bestehende Stammaktie (der Aktiensplit) durchführt.

Infolge des Aktiensplits wird sich die Anzahl der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von 17.389.473 auf 69.557.892 erhöhen. Aktionäre, die zum Geschäftsschluss am 14. November 2025 (der Stichtag) im Aktienregister des Unternehmens eingetragen sind, erhalten für jede gehaltene Stammaktie drei (3) zusätzliche Stammaktien.

Zweck des Aktiensplits ist die Verbesserung der Liquidität und der Marktgängigkeit der Stammaktien des Unternehmens. Die Anzahl und der Ausübungspreis der ausstehenden Aktienoptionen, Warrants und sonstigen wandelbaren Wertpapieren werden gegebenenfalls proportional angepasst, um dem Aktiensplit Rechnung zu tragen.

Die Canadian Securities Exchange (die CSE) wird zu gegebener Zeit eine Mitteilung herausgeben, in der der Aktiensplit bestätigt wird. Der Handel mit den Stammaktien nach dem Aktiensplit wird voraussichtlich am oder um den 14. November 2025 aufgenommen.

Die Aktionäre müssen im Zusammenhang mit dem Aktiensplit keinerlei Maßnahmen ergreifen. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der CSE wird der Aktiensplit auf Push-out-Basis durchgeführt, sodass die CUSIP-Nummer des Unternehmens unverändert bleibt. Das Unternehmen wird den Inhabern von Stammaktien zum Stichtag eine DRS-Bescheinigung zusenden, in der die aus dem Aktiensplit resultierenden zusätzlichen Aktien aufgeführt sind. Die derzeit noch ausstehenden Aktienzertifikate, die die Aktien repräsentieren, sollten von den Aktionären aufbewahrt und nicht an das Unternehmen oder Endeavor weitergeleitet werden.

Der Aktiensplit unterliegt noch der Genehmigung durch die CSE. Das Unternehmen wird im Zusammenhang mit dem Aktiensplit weder seinen Namen noch sein Handelssymbol ändern.

Über das Unternehmen

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von graphenverstärkten Technologien. Plaid verfolgt gleichzeitig eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten für seine proprietäre, graphenangereicherte Betonmischung, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Bohrlochzement und Untergrundanwendungen liegt. Das Management geht davon aus, dass die einzigartige Mischung von Plaid den Weg für eine neue Ära der Bohrlochstilllegung ebnen wird, indem sie modernste Materialien mit Präzisionstechnik kombiniert.

Für das Board of Directors

Guy Bourgeois

Guy Bourgeois

Direktor & Chief Executive Officer

Telefon: 1-800-585-7517

E-Mail: info@plaidtechnologiesinc.com

Webseite: https://www.plaidtechnologiesinc.com

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Die CSE und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, anstreben, potenziell und ähnliche Begriffe gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen über die zukünftigen Pläne, Geschäftsziele und die Entwicklung, den Betrieb und die Vermarktung der Technologie und Produkte des Unternehmens. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren, Annahmen und Erwartungen beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Absicht des Unternehmens, einen Aktiensplit durchzuführen, sowie Annahmen und Erwartungen hinsichtlich seiner laufenden Geschäftstätigkeit und seines Geschäftsumfelds. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die vorherrschenden Marktbedingungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Chancen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, gehören unter anderem Veränderungen der Lage auf den Aktien- und Anleihemärkten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder staatlicher Genehmigungen sowie die Risiken, die im Lagebericht (MD&A) des Unternehmens aufgeführt sind, der unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca eingereicht wurde. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet wurden, einschließlich der Annahme, dass alle erforderlichen behördlichen und regulatorischen Genehmigungen wie erwartet eingeholt werden können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten auch wesentliche Risiken und Ungewissheiten, die für das Geschäft des Unternehmens spezifisch sind, darunter Risiken im Zusammenhang mit dem frühen Entwicklungsstadium der erworbenen Technologie, Ungewissheiten hinsichtlich möglicher Herausforderungen beim Schutz geistigen Eigentums und die Notwendigkeit, die geltenden regulatorischen Rahmenbedingungen in Kanada und anderen Rechtsordnungen einzuhalten. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Unternehmen bei der Entwicklung oder Vermarktung von Produkten im Zusammenhang mit seinem Geschäft erfolgreich sein wird.

