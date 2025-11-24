IRW-News: Trident Resources Corp.: Trident Resources Corp. gibt aktualisierte Mineralressourcenschätzungen für vier Lagerstätten im Goldgürtel La Ronge im Norden von Saskatchewan, Kanada, bekannt

IRW-PRESS: Trident Resources Corp.: Trident Resources Corp. gibt aktualisierte Mineralressourcenschätzungen für vier Lagerstätten im Goldgürtel La Ronge im Norden von Saskatchewan, Kanada, bekannt

Vancouver, BC, 24. November 2025 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSXV: ROCK) (OTCQB: TRDTF) (Trident oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aktualisierte Mineralressourcenschätzungen für seine Goldlagerstätten Preview SW, Preview North, North Lake und Greywacke erhalten hat. Die aktualisierten Mineralressourcenschätzungen (MREs) wurden von Bird Resource Consulting Corp. (BRCC) erstellt und zeigen einen Anstieg der Unzen Gold (Au) in der Kategorie angedeutet um 18 % auf insgesamt 896.500 Unzen sowie einen Anstieg der Unzen Gold in der Kategorie vermutet um 190 % auf insgesamt 1.129.600 Unzen in den vier Lagerstätten im Vergleich zu den historischen MREs, die im Jahr 2021 (Greywacke) und 2022 (Preview SW, Preview North und North Lake) erstellt wurden. Alle vier Lagerstätten befinden sich vollständig im Besitz von Trident Resources und liegen im ergiebigen, aber noch wenig erforschten Goldgürtel La Ronge im Norden von Saskatchewan. Der Stichtag der Mineralressourcenschätzung ist der 6. November 2025.

Highlights:

- Trident meldet eine deutliche Steigerung der bestehenden Mineralressourcenschätzung unter Verwendung eines Goldpreises von 2.600 US$ /Unze (zuvor berechnet mit 1.500 US$ /Unze bis 1.700 US$ /Unze):

- 18 % Anstieg der Unzen Gold in der Kategorie der angedeuteten Ressourcen

- 190 % Anstieg der Unzen Gold in der Kategorie der vermuteten Ressourcen

- Die angedeuteten Ressourcen in den zu 100 % im Besitz von Trident befindlichen Lagerstätten Preview SW, Preview North, Greywacke und North Lake belaufen sich insgesamt auf 896.500 Unzen Gold (siehe Tabelle 1).

- Die vermuteten Ressourcen in den Lagerstätten Preview SW, Preview North, Greywacke und North Lake belaufen sich insgesamt auf 1.129.600 Unzen Gold (siehe Tabelle 1).

- Die Bohrungen auf dem Projekt Contact Lake wurden kürzlich abgeschlossen, wobei 3 von 19 Bohrungen gemeldet wurden, darunter die Bohrung CL25003, die 7,03 g/t Gold über 43,25 m enthielt sowie 30,06 g/t Gold über 9,25 m. Diese aktualisierte Mineralressourcenschätzung enthält weder die jüngsten noch die historischen Bohrergebnisse von Contact Lake.

Jonathan Wiesblatt, Chief Executive Officer von Trident, kommentierte: Als wir Anfang dieses Jahres Eros Resources, MAS Gold und Rockridge Resources fusionierten, hatten wir eine klare Vision - ein auf Saskatchewan fokussiertes Goldexplorationsunternehmen mit Größe und Dynamik zu schaffen. Die heute aktualisierte Mineralressourcenschätzung erfüllt dieses Versprechen und bestätigt die Qualität und das Potenzial aller vier hervorgehobenen Lagerstätten. Aber das ist erst der Anfang. Mit einer soliden Finanzierung, einer wachsenden Projektbasis und einem ehrgeizigen Explorationsprogramm vor uns sind wir bereit, noch mehr Wert im Goldgürtel La Ronge zu erschließen - und die nächste Phase unserer Wachstumsgeschichte steht kurz bevor.

Herr Wiesblatt fuhr fort: Mit diesen Ergebnissen verfügt das Unternehmen nun über mehr als 0,9 Millionen Unzen (24,7 Mio. Tonnen mit 1,13 g/t) an angedeuteten Mineralressourcen und 1,1 Millionen Unzen (38,6 Mio. Tonnen mit 0,91 g/t) an vermuteten Mineralressourcen, was einen bedeutenden Meilenstein in unserer Entwicklung darstellt. Wichtig ist, dass wir durch unsere für die kommenden Monate geplanten ehrgeizigen Explorationsprogramme ein klares Potenzial sehen, diese Gesamtmengen noch weiter zu steigern. Das Erreichen dieser Größenordnung in einem der weltweit führenden Bergbaugebiete rückt das Unternehmen fest in den Fokus der gesamten Goldindustrie und stärkt unsere strategische Position für die zukünftige Entwicklung. Das Management von Trident wartet gespannt auf weitere Analyseergebnisse aus dem kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramm bei Contact Lake, dessen bisherige Ergebnisse darauf hindeuten, dass außerhalb, aber in der Nähe der bestehenden historischen Bergbauinfrastruktur ein robustes Goldmineralisierungssystem existieren könnte.

Trident beauftragte Bird Resource Consulting Corp. (BRCC) zeitgleich mit der kürzlich erfolgten Gründung des Unternehmens mit der Aktualisierung seiner Mineralressourcenschätzungen, um den Wert seiner Goldkonzessionsgebiete in Saskatchewan unter Berücksichtigung der aktuellen Rohstoffpreise besser widerzuspiegeln. Darüber hinaus setzt das Unternehmen sein Explorationsprogramm bei Contact Lake fort, einer ehemaligen Goldmine, die 1998 geschlossen wurde, als der durchschnittliche Goldpreis bei etwa 300 US$ pro Feinunze lag. Contact Lake wurde nicht in die aktualisierte Mineralressourcenschätzung aufgenommen, bleibt jedoch ein Vorzeigeprojekt des Unternehmens mit erheblichem Explorationspotenzial.

Tabelle 1 : Mineralressourcenschätzung für vier Lagerstätten bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 g/t Au im Basisfall

Kategorie Lagerstätte In situ-Tonnage und -Gehalt Au-Metall % Veränderung in

Au-Unzen gegenüber

der historischen

MRE

Tonnage Au

(Tsd. t) (g/t) (Tsd. oz)

angedeutet North Lake 16.410 0,890 469,7 20 %

Preview SW 6.369 1,537 314,7 15 %

Preview North 933 1,359 40,8 na*

Greywacke 1.021 2,174 71,4 -24 %

gesamt 24.733 1,127 896,5 18 %

vermutet North Lake 20.666 0,724 481,3 407 %

Preview SW 14.831 1,115 531,9 102 %

Preview North 366 0,628 7,4 -75 %

Greywacke 2.732 1,242 109,1 4.821 %

gesamt 38.595 0,910 1.129,6 190 %

* Die historische Ressourcenschätzung für Preview North war vollständig als vermutet eingestuft.

Anmerkungen zu den Ressourcenschätzungstabellen:

- Die Mineralressourcenschätzungen wurden von Sue Bird, P.Eng., die unabhängig vom Unternehmen ist, mit Stichtag 6. November 2025 erstellt.

- Die Mineralressourcenschätzung für alle vier Lagerstätten wurde durch einen Tagebau mit vernünftigen Aussichten auf eine letztendliche wirtschaftliche Gewinnung unter Verwendung der folgenden Annahmen begrenzt:

o Metallpreis von 2.600 US$/Unze Au;

o Gewinnbares Metall von 99 % für Au;

o Externe Kosten (TC/RC/Transport) für Au von 5,80 US$/Unze;

o Neigungswinkel der Grubenwand von 45 Grad;

o Abbaukosten für mineralisiertes Material von 2,56 C$/t und 2,40 C$/t für Abraum; und

o Aufbereitungskosten von 15,60 C$/t mit Gemein- und Verwaltungskosten von 7,20 C$/t.

- Die metallurgischen Gewinnungsraten liegen bei 90 % für alle Lagerstätten.

- Wechselkurs = 0,72 US$: C$.

- Die NSR-Gleichung lautet: NSR (C$/t) = (Au*90 %*C$ 114,68/g).

- Das spezifische Gewicht für jede Lagerstätte und Lithologie oder Domäne liegt zwischen 2,40 und 2,91.

- Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

Lagerstätte Preview SW (Konzessionsgebiet Contact Lake):

Die Lagerstätte Preview SW ist eine in einer Scherzone beherbergte Goldlagerstätte, die sich 2,5 km südöstlich von Tridents Goldprojekt Contact Lake befindet, einer ehemals produzierenden Goldmine, in der gerade ein 6.838 m umfassendes Bohrprogramm abgeschlossen wurde. Die Lagerstätte Preview SW ist in mehreren nach Nordosten streichenden, subparallelen Zonen innerhalb von geschertem Diorit- bis Gabbrogestein beherbergt, die in der Nähe des Schnittpunkts der Domänen La Ronge, Kisseynew und Glennie liegen. Die jüngste historische Mineralressourcenschätzung für Preview SW hatte den Stichtag 31. Oktober 2022. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung lautet wie folgt:

Tabelle 2 : Ressourcenabschätzung für Preview SW - Sensitivität gegenüber dem Cutoff-Gehalt

Kategorie Au-Cutoff In situ-Tonnage und -Gehalt Au Metal S/R

Tonnage Au

(g/t) (Tsd. t) (g/t) (Tsd. oz) Haldenmaterial /

Mineral

angedeutet 0.2 6.884 1.439 318.4 6,2

0.25 6.369 1.537 314.7

0.5 4.809 1.918 296.6

0.75 3.828 2.252 277.2

1 3.076 2.590 256.1

1.5 2.053 3.265 215.5

2 1.438 3.924 181.4

vermutet 0.2 16.853 1.008 546.4

0.25 14.831 1.115 531.9

0.5 10.030 1.477 476.3

0.75 7.486 1.769 425.8

1 5.531 2.090 371.6

1.5 3.183 2.730 279.3

2 1.983 3.338 212.8

Lagerstätte Preview (Konzessionsgebiet Contact Lake):

Die Lagerstätte Preview befindet sich 2,6 km nordöstlich von Preview SW innerhalb einer mit Quarz gefüllten dilatanten Verwerfung in einem transpressiven Schersystem, in dem beide Lagerstätten Preview lagern. Die Goldmineralisierung ist in etwa subparallelen Zonen mit diffusen Grenzen und variabler Scherungsintensität enthalten. Die erste Mineralressourcenschätzung für Preview hatte den Stichtag 31. Oktober 2022. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung lautet wie folgt:

Tabelle 3 : Ressourcenschätzung für Preview North - Sensitivität gegenüber dem Cutoff-Gehalt

Kategorie AuÄq-Cutoff In situ-Tonnage und -Gehalt Au Metal S/R

Tonnage Au

(g/t) (Tsd. t) (g/t) (Tsd. oz) Haldenmaterial / Mineral

angedeutet 0,2 1.020 1,262 41,4 5,9

0,25 933 1,359 40,8

0,5 613 1,881 37,1

0,75 451 2,338 33,9

1 353 2,742 31,1

1,5 224 3,633 26,2

2 165 4,320 22,9

vermutet 0,2 425 0,572 7,8

0,25 366 0,628 7,4

0,5 161 0,959 5,0

0,75 80 1,320 3,4

1 46 1,659 2,5

1,5 17 2,469 1,3

2 11 2,972 1,1

Lagerstätte North Lake (Konzessionsgebiet Contact Lake):

Die Lagerstätte North Lake ist eine mesothermale Gold-Ganglagerstätte, die sich an den Rändern der Domänen La Ronge und Kisseynew innerhalb des Goldgürtels La Ronge befindet. Die Lagerstätte bildet eine verzweigte und gestreckte Zone innerhalb eines felsischen metavulkanischen Wirtsgesteins, das zu einer oberen Amphibolit-Fazies metamorphosiert wurde. Die Goldmineralisierung befindet sich in geschichteten Quarzgängen, die ungefähr parallel zur regionalen Schieferung verlaufen, sowie in Quarzspannungsgängen, die in einem steilen Winkel zur Schieferung stehen. Die letzte Mineralressourcenschätzung für North Lake hatte den Stichtag 1. Oktober 2022. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung lautet wie folgt:

Tabelle 4 : Ressourcenschätzung für North Lake - Sensitivität gegenüber dem Cutoff-Gehalt

Kategorie Au- Cutoff In situ-Tonnage und -Gehalt Au Metal S/R

Tonnage Au

(g/t) (Tsd. t) (g/t) (Tsd. oz) Haldenmaterial /

Mineral

angedeutet 0,2 17.391 0,853 476,8 5,1

0,25 16.410 0,890 469,7

0,5 12.480 1,053 422,7

0,75 8.375 1,264 340,2

1 5.034 1,526 246,9

1,5 1.680 2,156 116,4

2 686 2,820 62,2

vermutet 0,2 23.942 0,656 505,0

0,25 20.666 0,724 481,3

0,5 13.325 0,930 398,3

0,75 8.262 1,120 297,5

1 3.903 1,431 179,5

1,5 1.118 1,997 71,8

2 415 2,480 33,1

Lagerstätte Greywacke (Konzessionsgebiet Greywacke Lake):

Die Lagerstätte Greywacke ist eine disseminierte Gold-Sulfid-Lagerstätte, die in metasedimentärem Gestein am Rand der Domänen La Ronge und Kisseynew innerhalb des Goldgürtels La Ronge lagert. Die metasedimentären Arenit- und Arkose-Wirtsgesteine streichen in nordöstlicher Richtung und fallen steil nach Nordwesten ein. Sie wurden zu Gesteinen höherer Amphibolit-Fazies metamorphosiert. Die Goldmineralisierung von Greywacke findet sich in diskreten parallelen Zonen mit disseminiertem Sulfid mit Goldanreicherung. Der mineralisierte Trend Greywacke erstreckt sich über 7 km in nordöstlich-südwestlicher Richtung und weist mehrere Goldvorkommen in identischen geologischen Umgebungen wie die in der nördlichen Zone entdeckte Mineralisierung auf. Die vorherige Mineralressourcenschätzung für Greywacke hatte den Stichtag 1. Dezember 2021 und berücksichtigte an der Oberfläche entnommene Schlitzproben, die nicht zur Berechnung der aktuellen MRE herangezogen wurden. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung lautet wie folgt:

Tabelle 5 : Ressourcenschätzung für Greywacke - Sensitivität gegenüber dem Cutoff-Gehalt

Kategorie Au- Cutoff In situ-Tonnage und -Gehalt Au Metal S/R

Tonnage Au

(g/t) (Tsd. t) (g/t) (Tsd. oz) Haldenmaterial / Mineral

angedeutet 0,2 1.069 2,086 71,7 20,9

0,25 1.021 2,174 71,4

0,5 828 2,595 69,1

0,75 713 2,917 66,9

1 637 3,160 64,7

1,5 487 3,752 58,7

2 382 4,303 52,8

vermutet 0,2 2.994 1,153 111,0

0,25 2.732 1,242 109,1

0,5 1.874 1,648 99,3

0,75 1.376 2,020 89,4

1 1.037 2,398 80,0

1,5 650 3,098 64,7

2 444 3,737 53,4

Tabelle 6: Gesamtmineralressourcenschätzung - Sensitivität gegenüber dem Cutoff-Gehalt

Kategorie AuÄq- In situ-Tonnage und -Gehalt Au-Metall

Cutoff

Tonnage Au

(g/t) (Tsd. t) (g/t) (Tsd. oz)

angedeutet 0,2 26.364 1,072 908,2

0,25 24.733 1,127 896,5

0,5 18.730 1,371 825,4

0,75 13.367 1,671 718,2

1 9.100 2,047 598,9

1,5 4.444 2,917 416,8

2 2.671 3,719 319,4

vermutet 0,2 44.214 0,823 1170,2

0,25 38.595 0,910 1129,6

0,5 25.390 1,199 978,8

0,75 17.204 1,475 816,0

1 10.517 1,874 633,5

1,5 4.968 2,612 417,2

2 2.853 3,274 300,3

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Rentabilität demonstriert; jedoch wurde eine vernünftige Aussicht auf eine letztendliche wirtschaftliche Gewinnung im Tagebau unterstellt, um die Ressourcenschätzung unter Verwendung der in den Tabellenanmerkungen aufgeführten Parameter einzugrenzen. Vermutete Mineralressourcen unterliegen Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Existenz sowie ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit. Die mit einer vermuteten Mineralressource verbundene geologische Unsicherheit ist zu hoch, um relevante technische und wirtschaftliche Faktoren anzuwenden, die die Aussichten auf eine wirtschaftliche Gewinnung in einer für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit nützlichen Weise beeinflussen könnten.

Dem qualifizierten Sachverständigen (QP) für die Mineralressourcenschätzung sind keine Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, sozioökonomischen, Marketing-, politischen oder anderen relevanten Faktoren bekannt, die die potenzielle Erschließung der Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten. Zu den Faktoren, die die Schätzungen beeinflussen können, gehören: Annahmen zu Metallpreisen, Änderungen in der Interpretation der Geometrie der Mineralisierung und der Kontinuität der Mineralisierungszonen, Änderungen der Interpolationsannahmen, Annahmen zur metallurgischen Gewinnung, Annahmen zu den Betriebskosten, Vertrauen in die modifizierenden Faktoren, einschließlich der Annahme, dass die Oberflächenrechte für den Bau der Bergbauinfrastruktur in Kürze vorliegen werden, Verzögerungen oder andere Probleme bei der Erzielung von Vereinbarungen mit lokalen Behörden oder Aufsichtsbehörden und Stakeholdern sowie Änderungen der Landnutzungs- oder Genehmigungsanforderungen.

Modellierungsmethodik:

Für jede Lagerstätte wurden die Analysedaten innerhalb der Domänen unter Verwendung von kumulativen Wahrscheinlichkeitsdiagrammen (CPPs) untersucht, um die Analysedaten bei sehr hohen Werten zu begrenzen, die von der lognormalen Verteilung abweichen. Darüber hinaus wurden, wo dies gerechtfertigt war und um sicherzustellen, dass das Modell mit den entklusterten zusammengesetzten Daten validiert wird, die Composites während der Interpolationen auf hochgradige Werte beschränkt, die die Durchschnittsgehalte übermäßig beeinflussten. Tabelle 7 fasst die für jede Lagerstätte verwendeten Begrenzungswerte und Ausreißer-Beschränkungswerte zusammen.

Tabelle 7: Zusammenfassung der Begrenzungs- und Ausreißerbeschränkungen

Lagerstätte Domäne Begrenzungswert (g/t) Ausreißerbegrenzung (g/t) Ausreißerabstand (m)

North Lake 1 30 10 5

2 10 3 5

Preview SW 1 70 15 5

2 30 15 5

3 6 4 5

4 6 4 5

5 10 5 5

Preview North 7 50 k.A. k.A.

8 10 k.A. k.A.

9 10 k.A. k.A.

Greywacke 1 50 10 5

2 2,5 3 5

3 25 3 5

4 10 3 5

Bei den ersten beiden Durchläufen wird der Ausreißer auf den Ausreißerwert begrenzt, beim dritten und vierten Durchlauf werden

Composites oberhalb des Ausreißerwerts nicht

verwendet.

Die Interpolationen des Au-Gehalts wurden unter Verwendung der inversen Distanz hoch drei (ID3) mit Abgleich der Domänen und der Domäne des Indikator-Modells Au-Indikator durchgeführt. Die Au-Indikator-Domänen wurden innerhalb jeder Domäne unter Verwendung von Interpolationen mit inverser quadratischer Entfernung erstellt, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass der Au-Gehalt über 0,3 g/t liegt. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der Block über diesem Cutoff liegt, größer als 50 % ist, wird die Domäne als Teil einer Au-Indikator-Domäne betrachtet.

In jedem Fall wurden die Au-Interpolationen in vier Durchgängen durchgeführt, wobei die Suchparameter mit jedem Durchgang erhöht wurden. Die ersten drei Durchgänge erfordern mindestens zwei Bohrungen, während der vierte Durchgang gelockert wurde, sodass bei Bedarf nur eine Bohrung erforderlich ist. Die für jeden Durchgang verwendeten Entfernungen und Richtungen basieren auf der Variografie, die für jede Domäne durchgeführt wurde, für die ausreichende Daten verfügbar waren, sowie auf der Ausrichtung der Mineralisierung.

Klassifizierung:

Bei der Klassifizierung jeder Lagerstätte wurde der Abstand zu den Bohrungen als stellvertretend für den erforderlichen Bohrungsabstand verwendet, damit das Material als angedeutet betrachtet werden kann. Blöcke, die die Kriterien nicht erfüllen und mit einem Au-Gehalt interpoliert wurden, gelten als vermutet. Dieser Abstand entspricht dem Bereich zwischen 80 % und 90 % der Lagergänge für die Variogrammmodelle. Beispielsweise gilt für das Kriterium einer durchschnittlichen Entfernung zu zwei Bohrungen von 22 m auch das Kriterium, dass die größte Entfernung zu einer dieser beiden Bohrungen 31 m betragen muss. Die Entfernung von 31 m ist die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit einer Seitenlänge von 22 m, was einem Bohrungsabstand von 22 m entspricht.

Tabelle 8: Klassifizierungsanforderungen

Lagerstätte Durchschnittl. Größte Entfernung zu einem

Entfernung zu 2 Bohrloch

Bohrlöchern (m)

(m)

North Lake 40 57

Preview SW 22 31

Preview North 22 31

Greywacke 22 31

Modellvalidierungen:

Die Modelle wurden validiert, indem die mittleren modellierten Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von Null mit den mittleren Gehalten des entklusterten Composite (Nearest Neighbour-Modell) verglichen wurden. Die modellierte Tonnage und der mittlere Gehalt oberhalb des Cutoff-Gehalts wurden ebenfalls für die gesamte Gehaltsverteilung validiert, indem der Metallgehalt bei mehreren Cutoff-Gehalten verglichen wurde.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die Fachinformationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit den in der Vorschrift National Instrument 43-101 festgelegten kanadischen regulatorischen Anforderungen erstellt und von Cornell McDowell, P.Geo., VP Exploration von Trident Resources und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt. Die Mineralressourcenschätzungen wurden von Sue Bird, P.Eng., berechnet.

Über Trident Resources Corp.:

Trident Resources Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert ist und sich auf die Erschließung, die Exploration und den Erwerb fortgeschrittener Gold- und Kupferprojekte in Saskatchewan (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen bemüht sich offensiv um den Ausbau seiner zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Contact Lake und Greywacke Lake, die bedeutende historische Goldressourcen im höffigen und noch wenig erkundeten Goldgürtel La Ronge beherbergen, sowie das zu 100 % unternehmenseigene Kupferprojekt Knife Lake, das eine historische Kupferressource enthält.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Trident Resources Corp.

Jonathan Wiesblatt, Chief Executive Officer

E-Mail: Jon.Wiesblatt@tridentresourcescorp.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Jonathan Wiesblatt oder an:

Andrew J. Ramcharan, PhD, P.Eng., Corporate Communications

Trident Resources Corp.

Telefon: 647-309-5130

Gebührenfrei: 800-567-8181

Fax: 604-687-3119

www.tridentresourcescorp.com

Suite 1030 - 505 Burrard Street

Vancouver, BC, Kanada, V7X1M5

WEDER DIE TSXV NOCH DER REGULIERUNGSDIENSTLEISTER DER TSXV ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Alle vom Unternehmen erwarteten Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Management der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Erfolge bei der Exploration und Erschließung, behördliche Genehmigungen, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81919

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81919&tr=1

