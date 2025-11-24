Kurze Woche, entscheidende Daten: Bekommt der Euro neue Impulse?

Der Eurokurs in Dollar konnte in der abgelaufenen Handelswoche die Unterstützung im Bereich um 1,1580 Dollar nicht verteidigen und setzte im Wochenverlauf zeitweise unter die Marke von 1,1500 Dollar zurück, bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Ausblick

Auf Grund des US-Feiertags am Donnerstag (Thanksgiving) und dem anschließenden Brückentag in den USA dürfte sich das Geschehen am Devisenmarkt in dieser Woche auf die ersten drei Handelstage konzentrieren. Der Hauptfokus der Händler dürfte dabei auf dem Dienstagnachmittag liegen, wenn in den USA die Produzentenpreise und die Einzelhandelsdaten publiziert werden.

Für Mittwochnachmittag werden dann mit den PCE-Preisdaten weitere Inflationsdaten aus den USA erwartet und am Freitag werden die Konsumentenpreise aus den einzelnen deutschen Bundesländern veröffentlicht. Viele Händler aus den USA nehmen allerdings traditionell am Tag nach Thanksgiving eine Auszeit, so dass zum Wochenausklang eher nicht mit größeren Bewegungen zu rechnen ist im US-Dollar.

Charttechnischer Ausblick:

Das Überwinden des mittelfristigen Abwärtstrends führte in der abgelaufenen Handelswoche nicht zu Anschlussorders - eine enttäuschende Kursentwicklung des Euro. Nach dem Bruch der Unterstützung um 1,1580 Dollar durften sich die Verkäufer dann im Verlauf der abgelaufenen Handelswoche ungestört austoben und drückten das Paar unter die Marke von 1,1500 Dollar.

Der Bereich um 1,1550 Dollar fungiert zum Wochenstart nun als wichtige Widerstandszone nach oben (rote Zone im Chart unten).

Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone dreht das Chartbild wieder zu Gunsten der Käufer. In dem Falle hätte das Währungspaar kurzfristiges Potenzial Richtung 1,1600 und 1,1650 Dollar. Bis dahin behalten aber vorerst weiter die Verkäufer die besseren Chancen.

Quelle: Tradingview

Montag: 15:50 Rede EZB-Chefin Christine Lagarde

Dienstag: 14:30 Uhr US-Produzentenpreise & Einzelhandelsdaten

Mittwoch: 14:30 PCE-Preisindex USA

Donnerstag: US-Bankfeiertag (Thanksgiving)

Freitag: Inflationsdaten Deutschland