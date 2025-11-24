LEEF: Green is the New Black.



Oder: grün shoppen statt schwarz ärgern – ein Gegenentwurf

Potsdam, 24. November 2025

Ein nachhaltiges Unternehmen zeigt Haltung, wenn es um ungehemmten Konsum geht. LEEF setzt daher auf eine Green Week, die heute beginnt. Die Idee dahinter ist, statt eines blinden Konsumrauschs einige Produkte zum Kennenlernen anzubieten, die wirklich einen Unterschied machen. Dafür wird dem jährlichen Überkonsum zur Black Week etwas entgegengesetzt, und LEEF legt seine nachhaltigsten Produkte für Gastro, Catering & Events ans Herz – und zwar zu unschlagbaren Preisen bis zum Montag, den 01.12.2025!

https://wisefood.eu/green-week

Hier bietet LEEF seiner Hauptzielgruppe, also der Gastronomie, dem Catering und der Hotellerie eine Auswahl der nachhaltigsten Produkte zum attraktiven Kennenlernpreis an. Alles zirkulär, essbar, kompostierbar. Das ist bewusstes Einkaufen mit Wirkung – für die Gäste, für die Umwelt, und für‘s Auge.

Über LEEF & wisefood – Nachhaltige Lösungen, wachsende Wirkung.

LEEF ist ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt mit den Marken LEEF und wisefood innovative nachhaltige Einweg- und Verpackungslösungen. Der Vollsortimenter deckt jede Bestellgröße ab: Vom

Webshop

über die Amazon-Shops von

LEEF

&

wisefood

, OTTO, eBay, u.v.m. bis hin zu Paletten- und Containerlieferungen. Nachhaltigkeit ist bei LEEF kein Marketing, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Potsdamer Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und hat mit der Initiative LEEF unlimited bereits über 100 Hektar Regenwald geschützt.

Wir stehen für Interviews zur Verfügung. Für weiteres Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das

LEEF Presskit

, das

Wisefood Presskit

, oder kontaktieren Sie:

LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg |

diana

@leef.bio

| +49 331 2361780 |

www.leef.bio

