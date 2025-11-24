LBBW Kapitalmärkte Daily
Neue Woche startet mit Molltönen
Heute ifo: Zögerlich weiter aufwärts
Die neue Woche startet mit dem ifo-Geschäftsklima für Deutschland, Ausgabe November 2025. Ebenso wie der Konsens aller befragten Experten sind wir vorsichtig optimistisch gestimmt: Wir erwarten eine weitere leichte Aufhellung der Stimmung im deutschen Unternehmenssektor. Der Rücksetzer vom September sollte nun definitiv überwunden sein. Das zyklische Hoch vom August bei 89 Punkten wird bei alledem wohl noch nicht wieder ganz erreicht werden. Für das Konjunkturbarometer sehen wir für heute einen Wert von 88,7 Punkten, nach 88,4 Zählern vor Monatsfrist. In den Details könnte es interessant werden. Der Konsens erwartet, dass sich die Aufwärtsbewegung im ifo aus der Beurteilung der aktuellen, tatsächlichen Lage ergibt. Wir im LBBW Research sehen eher einen Anstieg der Erwartungskomponente; die laufende Situation in den Unternehmen in Deutschland verfügt nach unserem Dafürhalten noch über erheblich Luft nach oben.
US-Konsum leidet
Wenn es darum geht, die Umsätze deutscher Unternehmen zu steigern, sollten die Verantwortlichen in den Führungsetagen besser nicht auf die Nachfrage aus anderen Ländern setzen. Zum Ausklang der vergangenen Woche wurde die endgültige Zahl veröffentlicht zum US-Konsumentenvertrauen, wie es die Universität Michigan ermittelt. Publiziert wurde ein Wert von 51,0 Punkten. In mehr als einem Vierteljahrhundert lag diese Zeitreihe nur ein einziges Mal niedriger. Besonders traurig: Die Beurteilung der aktuellen Lage hat im laufenden Monat einen neuen historischen Tiefststand erreicht: 51,1 Indexpunkte. Die US-Wirtschaftspolitik zeigt ihre miese Fratze. Zum einen: Die Beschäftigungslage verschlechtert sich stündlich; per saldo werden kaum noch Stellen geschaffen in den Vereinigten Staaten. Zum anderen: Die Inflationserwartungen der Privaten zwischen New York und Los Angeles steigen und steigen. Die Frau und der Mann auf der Straße rechnen am aktuellen Rand mit einer Teuerung von 4,5 %. Fröhliche Weihnachten: In den Vereinigten Staaten 2025 nur etwas für Gutbetuchte.
Aktienmärkte angeknackst
Die Aktienmärkte zeigen derzeit überwiegend rote Zahlen. Der DAX hat seit seinem jüngsten zyklischen Hoch vom Oktober 6,8 % abgegeben. Er ist nicht der einzige Index mit Minuszeichen. In dieses Bild passt, dass Asien die neue Woche mit Rücksetzern eröffnet: NIKKEI 225, TOPIX. Dass die ifo-Veröffentlichung heute an diesem Negativtrend etwas ändern wird, steht zu bezweifeln.
