Ölpreise geben etwas nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel um 27 Cent auf 62,29 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember ging um 31 Cent auf 57,75 Dollar zurück.

Die jüngste Entwicklung bei den Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs konnten die Ölpreise kaum bewegen. Am Wochenende haben sich die USA und die Ukraine auf einen überarbeiten Plan für ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges geeinigt. Beide Seiten wollen die intensive Arbeit an dem Vorschlag "in den kommenden Tagen" fortsetzen und sich dabei weiter eng mit den europäischen Partnern abzustimmen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Mit dem etwas schwächeren Wochenauftakt knüpften die Ölpreise an die Verluste der vergangenen Woche an. Zuletzt hatte unter anderem die Sorge vor einem Überangebot auf dem Weltmarkt die Ölpreise belastet, nachdem der Ölverbund Opec+ zuletzt die Fördermenge weiter erhöht hat./jkr/jsl/mis