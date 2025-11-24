Original-Research: SBF AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: SBF AG - von GBC AG 24.11.2025 / 09:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu SBF AG Unternehmen: SBF AG ISIN: DE000A2AAE22 Anlass der Studie: Researchstudie (Note) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 12,00 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Konkretisierter Ausblick bekräftig avisierte Margenerholung, hoher Auftragsbestand bietet weiterhin gute Wachstumsperspektiven Am 11. November 2025 hat der SBF-Konzern seine bisherige Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr konkretisiert bzw. angepasst. Hiernach rechnet SBF für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 nun mit Konzernumsatzerlösen in Höhe von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR (zuvor: 43,0 Mio. EUR bis 46,0 Mio. EUR) und einem EBITDA von 1,7 Mio. EUR bis 2,1 Mio. EUR (zuvor: 1,5 Mio. EUR bis 2,5 Mio. EUR). Folglich wird eine EBITDA-Marge in einer Bandbreite von 4,4% bis 5,1% (zuvor: 3,5% bis 5,4%) in Aussicht gestellt. Unserer Einschätzung nach sollten v.a. verstärkt aufgetretene Auftragsverschiebungen über alle Konzernsparten hinweg in der zweiten Jahreshälfte des aktuellen Geschäftsjahres zur signifikant reduzierten Umsatzguidance geführt haben. Bereits die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 waren geprägt von Verzögerungen bei Abrufaufträgen und haben durch kurzfristige kundenseitige Terminverschiebungen die Geschäftsentwicklung insbesondere im Rail-Segment negativ beeinträchtigt. An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass bereits im Halbjahresbericht 2025 darauf hingewiesen wurde, dass sich diese primär rail-bezogenen Terminverschiebungen v.a. im zweiten Geschäftshalbjahr bemerkbar machen werden. Trotz der gesenkten Umsatzguidance bewegt sich die neue Ergebnisprognose der SBF dank eines strikten Kostenmanagements, Effizienzmaßnahmen und einer signifikanten Optimierung der Kostenstruktur weiterhin in der mittleren Bandbreite der vorherigen Jahresergebnisprognose und wurde lediglich präzisiert. Damit erwartet das SBF-Management unverändert eine deutliche Margenerholung gegenüber dem Vorjahr (EBITDA-Zielmarge GJ 2025: 4,4% bis 5,1% vs. EBITDA-Marge GJ 2024: 1,2%). Im Zuge der Fokussierung auf die operative Profitabilität konnte der SBF-Konzern laut eigenen Aussagen durch gezielte vorgenommene Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen klare Erfolge erzielen. Die konkretisierte bzw. angepasste Unternehmensguidance (Umsatz von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR und EBITDA von 1,7 Mio. EUR bis 2,1 Mio. EUR) lag umsatzseitig bedingt durch die ungewöhnlich starken Auftragsverschiebungen, die in dieser Intensität in den vorherigen Geschäftsjahren nicht auftraten, deutlich unter unseren bisherigen Erwartungen. Andererseits bewegt sich die präzisierte Ergebnisguidance im Rahmen unserer Erwartungen und unterstreicht die angepeilte Profitabilitäts- bzw. Ergebnisverbesserung in der aktuellen Geschäftsperiode. Bereits die Halbjahreszahlen haben deutliche Rentabilitätsfortschritte wiedergespiegelt und folglich erwartet das SBF-Management eine Fortsetzung des Margenerholungskurses auch im zweiten Geschäftshalbjahr. Analog zum Unternehmensausblick rechnen wir nun für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 mit Umsatzerlösen in Höhe von 40,03 Mio. EUR (zuvor: 44,26 Mio. EUR) und einem EBITDA von 1,91 Mio. EUR (zuvor: 2,02 Mio. EUR) und entsprechend mit dem Erreichen der mittleren Bandbreite der Guidance. Bedingt durch das erwartete geringere Umsatzniveau in der laufenden Geschäftsperiode und zugleich aus konservativen Überlegungen heraus haben wir ebenfalls unsere bisherigen prognostizierten Umsatzerlöse für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 auf 45,11 Mio. EUR (zuvor: 53,18 Mio. EUR) bzw. 50,33 Mio. EUR (zuvor: 57,28 Mio. EUR) gesenkt. Angesichts der bisherigen Profitabilitätsverbesserungen im ersten Halbjahr und der trotz der reduzierten Umsatzguidance bekräftigten mittleren Bandbreite der Ergebnisprognose und der damit weiterhin in Aussicht gestellten starken Margenerholung, haben wir unsere bisherigen operativen Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2026 (EBITDA GBCe: 4,67 Mio. EUR) und 2027 (EBITDA GBCe: 6,31 Mio. EUR) unverändert gelassen. Der hohe Auftragsbestand (zuletzt über 100,0 Mio. EUR) im Schienenfahrzeuge-Kernsegment und die Wachstumsziele der Rail-Hauptkunden (z.B. Stadler Rail oder Siemens Mobility) stellen unseres Erachtens unverändert einen der bedeutendsten "Wachstumshebel" des Konzerns dar, um im Hauptgeschäft (Railbusiness) ab dem kommenden Geschäftsjahr wieder auf den Wachstumskurs zurückzukehren. Durch eine hierdurch verstärkte Kapazitätsauslastung und damit verbundene Skaleneffekte, sollten ebenfalls künftig deutlich überproportionale Segmentergebniszuwächse und damit starke Konzernergebnisbeiträge erzielt werden können. Als einen weiteren zentralen Wachstumsfaktor sehen wir weiterhin die geplante staatliche Investitionsoffensive (Sondervermögen Infrastruktur etc.) zur Modernisierung und Erneuerung der inländischen Infrastruktur. Wir gehen davon aus, dass die ersten öffentlichen Gelder aus dem Sondervermögen bzw. den Sondertöpfen frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2026 und primär beginnend ab dem Jahr 2027 sukzessive in die Wirtschaft und folglich auch in die Zielmärkte der SBF-Gruppe fließen werden. Demzufolge rechnen wir mittel- und langfristig mit deutlichen Wachstumsimpulsen hieraus für die Geschäftsentwicklung des SBF-Konzerns (v.a. bezüglich der Lunux Lighting-Sparte) und mit einer entsprechenden signifikanten Zunahme der Wachstumsdynamik und Profitabilität. Die konzerneigene Elektroniksparte AMS Software & Elektronik sollte zukünftig ebenfalls beflügelt werden können von den deutlich erhöhten Verteidigungsausgaben der Bundesregierung in den kommenden Jahren, da der Elektronikspezialist mit seinem Leistungsangebot auch teilweise Zielkundengruppen aus dem Verteidigungssektor bedient. Basierend auf unseren größtenteils bzw. vollumfänglich bestätigten Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und auch für die Folgejahre, behalten wir unser bisheriges Kursziel in Höhe von 12,00 EUR je Aktie bei. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der SBF-Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8cf9ca2711a97edb6dc1f97d55326e62 Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a, 7, 11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 21.11.2025 (10:56 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 24.11.2025 (9:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=3873dd6a-c6c1-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2234210 24.11.2025 CET/CEST °