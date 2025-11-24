Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu US-Friedensplan
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Münchner Merkur" zu US-Friedensplan:
"Während in Moskau ein kühl kalkulierender Stratege mit eiserner Hand regiert, herrscht im Westen unter dem erratischen Donald Trump das reinste Chaos. Aber gibt es ihn eigentlich noch? Den Westen? Trump jedenfalls geht es primär darum, einen unliebsamen Konflikt zu beenden. Egal, was das für Europa bedeuten würde. Außerdem will er verdienen. Die USA sollen laut Plan für ihre Sicherheitsgarantien kompensiert werden. Sie würden am Wiederaufbau der Ukraine profitieren und planen mit Russland eine langfristige Wirtschaftskooperation. Nun wirkt Trump eher wie der Anwalt Moskaus."/yyzz/DP/men
