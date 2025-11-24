W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Einfluss Europas

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zum Einfluss Europas:

"Trump, Putin, und Chinas Präsident Xi Jinping bringen es Europa auf die harte Tour bei, aber die Lektionen der neuen Zeit werden trotzdem nicht verinnerlicht. Alle drei Staatschefs waren auf dem Gipfel in Südafrika übrigens gar nicht vertreten, sie besuchen das Format nur, wenn es ihnen direkten Nutzen verspricht. Deutlicher könnte die neue Weltordnung, die Stunde der Raubtiere (Guiliano da Empoli), nicht symbolisiert werden."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Logistikkonzern
Netzagentur droht Deutscher Post mit hohen Strafengestern, 14:20 Uhr · dpa-AFX
Netzagentur droht Deutscher Post mit hohen Strafen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden