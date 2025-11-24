Rheinmetall - DAS Risikolevel und ein Mutmacher

Die Rally der Rheinmetall-Aktie ist zuletzt ins Stocken geraten. Zum ersten Mal seit gut einem Jahr wurde dabei die 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.666 EUR) unterschritten. In dynamischen Aufwärtsphasen dient dieser gleitende Durchschnitt oftmals als tragfähige Unterstützung. Zu einer ausgewogenen Analyse gehört allerdings auch, dass der Defence-Titel zuletzt zwei wichtige Hochpunkte im Bereich der runden 2000er-Marke ausgebildet hat. Daraus ergibt sich eine gewisse Doppeltop-Gefahr. Das entscheidende Chartlevel definiert in diesem Kontext das Korrekturtief vom August bei 1.481 EUR. Bei einem Unterschreiten dieser Marke würde die aktuelle Verschnaufpause in eine Topbildung mit einem Abschlagspotenzial von 500 EUR umschlagen. Damit haben wir schon mal ein ganz entscheidendes Risikolevel herausgearbeitet. Auf der Oberseite gilt es dagegen, die jüngsten Wochenhochs bei 1.800 EUR im Auge zu behalten. Ein Sprung über diese Hürde reduziert die Doppeltop-Gefahr und spricht für eine Stabilisierung im Bereich der 38-Wochen-Linie. Es gibt noch einen weiteren Mutmacher: Sollte es (doch noch) zu einer Jahresendrally kommen, profitieren die Topperformer des Jahres oftmals besonders stark.

Rheinmetall (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Rheinmetall

Quelle: LSEG, tradesignal²

