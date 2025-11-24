W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Rieter mit neuer Konzernstruktur Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

Rieter AG / Schlagwort(e): Personalie/Unternehmensrestrukturierung
Rieter mit neuer Konzernstruktur Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

24.11.2025 / 06:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Anbei erhalten Sie unsere neueste Medienmitteilung.


Freundliche Grüsse


Relindis Wieser
Head Group Marketing & Communication

Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 70 45
relindis.wieser@rieter.com . www.rieter.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Rieter AG
Klosterstrasse 20. Postfach.
8406 Winterthur
Schweiz
Telefon:+41 52 208 70 45
Fax:+41 52 208 70 60
E-Mail:investor@rieter.com
Internet:www.rieter.com
ISIN:CH0003671440
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2234608
Ende der MitteilungEQS News-Service

2234608 24.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rieter Holding

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden