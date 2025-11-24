W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ROUNDUP: Internet-Holding Prosus verdient dank E-Commerce deutlich mehr

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr von ihren E-Commerce-Geschäften profitiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg in den sechs Monaten per Ende September auf 250 Millionen US-Dollar, gegenüber 60 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Montag mitteilte. Analysten hatten hier jedoch etwas mehr erwartet. Der Umsatz kletterte auf rund 3,62 Milliarden Dollar (rund 3,1 Mrd Euro) von zuvor 2,96 Milliarden. Finanzchef Nico Marais sieht Prosus auf dem Weg, die ausgegebenen Ziel für das Geschäftsjahr zu erreichen.

Die positive Reaktion des Aktienmarktes auf die Veröffentlichung war nur von kurzer Dauer. Nach Kursgewinnen zum Handelsstart notierte die Prosus-Aktie am Nachmittag knapp zwei Prozent tiefer.

Prosus hatte bereits am 17. November erste vorläufige Angaben zum Verlauf im ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt. Der Gewinn unter dem Strich im fortgeführten Geschäft stieg von 3,5 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 4,0 Milliarden. Dabei spielten auch Bewertungseffekte für Beteiligungen eine Rolle.

Das Portfolio im E-Commerce-Geschäft umfasst Beteiligungen an Unternehmen wie den Essenslieferdienst Delivery Hero , iFood aus Brasilien und PayU aus Indien. Das bereinigte Ebit des Bereichs erreichte 400 Millionen Dollar, was über den Markterwartungen liegt. Im Vorjahr wurden hier 203 Millionen Dollar verbucht

Größter Anteilseigner bei Prosus ist der südafrikanische Medienkonzern Naspers, der etwas mehr als 40 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft hält./err/mis/stk/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Prosus
PROSUS ADR
INTERNET
Internet Group
E
EURO STOXX 50
Delivery Hero

Das könnte dich auch interessieren

Beteiligungsholding
Prosus verdient dank E-Commerce deutlich mehrheute, 10:00 Uhr · dpa-AFX
Prosus verdient dank E-Commerce deutlich mehr
Aktien New York Ausblick
KI-Champion Nvidia treibt Erholung der Wall Street an20. Nov. · dpa-AFX
Eine Flagge vor der Börse in New York.
Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte weiter Verluste machen - Anleger nervös18. Nov. · dpa-AFX
Wall Street dürfte weiter Verluste machen - Anleger nervös
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Angebote zur Black Week
Sichere dir 50 Prozent Rabatt auf ein onvista-Abo21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden