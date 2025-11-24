W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Industriekonzern

Thyssenkrupp verkauft Automation Engineering an Agile Robots

dpa-AFX
Thyssenkrupp-Logo vor Gebäuden
Quelle: Marcel Paschertz - stock.adobe.com

Der Industriekonzern Thyssenkrupp verkauft den Geschäftsbereich Automation Engineering an das Münchner Unternehmen Agile Robots. Die Veräußerung sei Teil der beschlossenen Neuaufstellung von Thyssenkrupp Automotive Technology, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Abschluss werde in den kommenden Monaten erwartet. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Das Segment Automotive Technology richte sein Portfolio auf die Bereiche Chassis, Komponenten, Aftermarket und Schmiedegeschäft aus. Ziel sei es, profitables Wachstum durch stärkere Kundennähe, effiziente Technologien und serviceorientierte Geschäftsmodelle zu erreichen, hieß es weiter.

