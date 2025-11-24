Trading-Chance Fuchs Petrolub: Unterbewertet!

Dividenden sind kein deutsches „Ding“

Treue Leser wissen: unter den derzeit 156 Dividenden-Aristokraten sind 133 Unternehmen aus den USA. Die restlichen stammen aus Großbritannien, der Schweiz und zum Beispiel Irland. Doch deutsche Unternehmen, die ihre Dividenden-Ausschüttung über 20, 25 oder mehr Jahre kontinuierlich gesteigert haben, sucht man vergebens. Wir gingen darum noch einen Schritt zurück und durchsuchten unsere Datenbank nach Aktien, deren Unternehmen die Dividende über zumindest 15 Jahre alljährlich erhöht haben UND die aus Deutschland stammen. Es gibt ganze vier Aktien, die diese Kriterien erfüllen. Eine davon haben wir jüngst bereits thematisiert (SAP). Eine weitere Aktie wollen wir heute vorstellen und eine Trading-Gelegenheit aufzeigen. Grundsätzlich lässt sich aber bereits erkennen, wie besonders diese Klasse von Aktien ist und wie lokal sie sich ansiedelt. Ganz offenbar sind Dividenden-Jäger ganz eindeutig im Amerikanischen Markt besser aufgehoben. Eines der drei anderen Unternehmen, welches 15 und mehr Jahre seine Dividenden erhöhte UND aus Deutschland stammt, ist Fuchs Petrolub, das in 19 aufeinander folgenden Jahren die Dividende alljährlich erhöhte.

Was macht Fuchs Petrolub?

Fuchs Petrolub entwickelt und verkauft Schmierstoffe. Das Produktspektrum umfasst Schmierstoffe für unterschiedlichste Anwendungen, darunter für die Automobil- und Industrieanwendungen. Im Automobilsektor bietet Fuchs Petrolub eine Vielzahl an Schmierstoffen an, die speziell für Pkw, Lkw und Motorräder sowie für Land- und Baumaschinen entwickelt wurden. Diese Produkte sollen die Effizienz und Lebensdauer der Fahrzeuge und Maschinen erhöhen und gleichzeitig den Energieverbrauch sowie die Emissionen reduzieren. Der Industriebereich von Fuchs Petrolub umfasst Schmierstoffe für eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich Metallbearbeitung, Engineering, Bergbau und viele andere industrielle Prozesse. Neben Schmierstoffen bietet das Unternehmen auch Dienstleistungen wie technische Unterstützung und Prozessoptimierung an.

Fundamentale Kennzahlen unter der Lupe

Seit 2015 steigerte das Unternehmen seinen Gewinn je Aktie von 1,69 auf 2,25 Euro. Im gleichen Zeitraum entwickelte sich der Operative Cashflow von 2,02 auf 2,92 Euro je Anteilsschein. Stark ist die mit 4,24 Prozent sehr geringe Verschuldung des Unternehmens. Die Netto-Marge ist stabil bei 8,29 Prozent. An der Börse wird Fuchs derzeit mit einem Kurs-/gewinn-Verhältnis von 13,2 bewertet. Das ist deutlich unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV von 17,8. Damit kann man ganz klar attestieren, dass die Aktie potenziell unterbewertet ist und somit für einen Kauf attraktiv.

Ausgedehnte Konsolidierungen und Trend im Wechsel

Sicherlich kann man Fuchs als Trendaktie bezeichnen. Doch im Gegensatz zu manch anderen Qualitätstiteln sind hier die Konsolidierungen langatmiger. Auch zuletzt trat der Kurs in einer Range-Bewegung auf der Stelle und lief zwischen 24,25 und 39,25 Euro seitwärts. Erstgenannte Marke fungiert als Unterstützung, letztgenannte als Widerstand. Im Falle einer Auflösung der Formation gen Norden ergäbe sich Luft bis zum bisherigen Allzeithoch bei 47,6 Euro. Auf der Unterseite sind weitere Supports bei 26 und 21 Euro auszumachen. Ein Pluspunkt dieser Aktie ist, dass sie zwischen den Konsolidierungen auch sehr stetige Aufwärtsbewegungen aufs Börsenparkett legt. Darum wird sie zweifelsohne attraktiv, wenn hier der Kurs erneut anspringt und die erste Hürde zu nehmen vermag.

Quelle: www.tradingview.com

In einem allgemein eher nicht mehr ganz so günstigen Umfeld, was die Bewertungen angeht, sind solche Aktien eine ausgezeichnete Alternative, wenn man neu investieren möchte oder einen Teil seiner Profite anderweitig reinvestieren will. Wichtig ist und bleibt, dass man bei Aktien-Engagements a) in mehreren Tranchen einsteigt, idealerweise in einer Art selbst gemanagten Sparplan und b) lange investiert bleibt.

Fazit

Die Aktie ist einer der ganz wenigen deutschen Titel, die über mehr als 15 Jahre ihre Dividende alljährlich steigerten. Spekulative Marktteilnehmer können bereits jetzt angesichts der niedrigen Bewertung eine erste kleine Tranche einkaufen. Wer lieber auf eine Preisbestätigung warten möchte, kann auf ein Überschreiten der 39,25 Euro-Marke lauern. Die Geschäftsentwicklung ist sehr stetig, ein niedriger Verschuldungsgrad stabilisiert zusätzlich und die Netto-Marge ist stabil. Für diese Trading-Chance haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Mini Future Long Optionsschein auf Fuchs Petrolub

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Mini Future Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout bei 26,624 und den Basispreis bei 25,357 Euro. Bei einem aktuellen Preis von 38,92 Euro ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,85. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PP18KY.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 39,25 Euro

Unterstützungen: 24,25 Euro

Mini Future Long Optionsschein auf Fuchs Petrolub

Basiswert Fuchs Petrolub WKN PP18KY ISIN DE000PP18KY2 Basispreis 26,624 Euro K.O.-Schwelle 25,357 Euro Typ Mini Future Laufzeit endlos Emittent BNP Parbias Hebel 2,85 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.