Traton verlängert vorzeitig Vertrag von Finanzvorstand
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW -Nutzfahrzeugtochter Traton hat den Vertrag von Finanzchef Michael Jackstein vorzeitig verlängert, wie das Unternehmen am Montag in München mitteilte. Der Vertrag sei um fünf Jahre bis April 2031 verlängert worden, so ein Sprecher von Traton auf Anfrage von dpa-AFX.
Zudem wurde der Vertrag von Catharina Modahl Nilsson als Verantwortliche für Produktmanagement für drei Jahre bis April 2029 verlängert worden./err/stk
