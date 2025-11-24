Unter 23.400 Punkten müssen weitere Rücksetzer eingeplant werden

Dax-Widerstand 23.400 23.600 Dax-Unterstützung 23.100 23.000

Dax-Rückblick:

Nach dem Schwächeanfall am Donnerstagabend konnte sich der deutsche Leitindex am Freitag nach einer schwächeren Eröffnung und einem Rücksetzer unter die Marke von 23.000 Punkten zum Wochenausklang kräftig erholen, speziell im nachbörslichen Handel. Diese Erholung im Dax setzte sich am heutigen Morgen zunächst fort und der Index kletterte in den Bereich um 23.375 Punkte, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick:

Die Erholung heute morgen endete knapp unterhalb der 23.400er-Marke im Bereich des gleitenden Durchschnitts EMA50 im Stundenchart. Dieser Bereich fungiert aktuell als kurzfristig entscheidender Widerstand für die Käuferseite.

Sollte diese Zone per Stundenschluss überwunden werden können, würde weiteres Erholungspotenzial entstehen. Bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands allerdings vorerst weiter südwärts Richtung 23.100 Punkte und 22.900 Punkte. Das Chartbild im deutschen Leitindex bleibt weiter angeschlagen.