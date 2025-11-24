W​e​r​b​u​n​g ausblenden
US-Hightechs und Edelmetalle im Fokus der Anleger - ntv Zertifikate 22.11.2025

HSBC
Die Gewinner der diesjährigen ZertifikateAwards stehen fest. Nancy Lanzendörfer spricht mit Volker Meinel von der BNP Paribas, Matthias Hüppe von der #HSBC und Veranstalter Tobias Kramer von DZB Media über die Herausforderungen, die das #Börsenjahr2025 an die Marktteilnehmer gestellt hat und welche Themen die Branche im kommenden Jahr beschäftigen werden.


