Victoria McLean wird Chief Compliance Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von Julius Bär



Zürich, 24. November 2025 – Die Julius Bär Gruppe gibt heute bekannt, dass Victoria McLean per Ende Februar 2026 zum Chief Compliance Officer und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt wird, vorbehaltlich abschliessender behördlicher Genehmigung. Diese Ankündigung folgt auf die am 20. Mai 2025 kommunizierten organisatorischen Veränderungen, einschliesslich der Errichtung einer separaten, dem CEO unterstellten Compliance-Funktion.

Victoria McLean ist eine ausgewiesene Compliance-Expertin mit über 30 Jahren Erfahrung im Wealth Management und war während ihrer bisherigen Karriere für grosse Finanzdienstleistungsinstitute mit globaler Ausrichtung tätig. Zu Julius Bär stösst sie von Goldman Sachs, wo sie seit 2012 Head Private Wealth Management Compliance EMEA war und seit 2021 die Verantwortung für die regionale Länder-Compliance EMEA innehatte. Victoria McLean verfügt über einen Bachelor of Laws (LLB) von der University of Sheffield.

Stefan Bollinger, CEO von Julius Bär, sagt: «Ich freue mich ausserordentlich, Victoria McLean in der Geschäftsleitung von Julius Bär willkommen zu heissen. Ihre umfassende Erfahrung wird in ihrer Rolle als Chief Compliance Officer von grossem Wert sein. Sie ist die ideale Besetzung, um die Optimierung unserer Compliance-Prozesse im gesamten Unternehmen weiter voranzutreiben.»

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende Juni 2025 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 483 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an rund 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.

