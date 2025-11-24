W​e​r​b​u​n​g ausblenden

WDH/Abnehmmittel als Alzheimer-Hoffnung: Novo Nordisk enttäuscht mit Studie

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

(Präzisierung im ersten Satz: Semaglutid. Der Wirkstoff ist in den Medikamenten Rybelsus und Wegovy enthalten, gleichwohl ist die Darreichungsform (Tablette versus Spritze) jeweils eine andere.)

BAGSVAERD (dpa-AFX) - Das Abnehmmittel Semaglutid des Pharmakonzerns Novo Nordisk hat in einer Alzheimer-Studie nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Die zulassungsrelevante Phase-III-Studie Evoke zu Semaglutid in oraler Darreichungsform habe im Vergleich zu Placebo keine statistisch signifikante Verlangsamung des Fortschreitens der Alzheimer-Krankheit gezeigt, teilte der dänische Pharmariese am Montag mit. Der Aktienkurs von Novo Nordisk brach auf die Nachricht hin um zehn Prozent auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2021 ein./mis/stw

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Novo Nordisk (ADR)
Novo Nordisk
Eli Lilly and Company

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Angebote zur Black Week
Sichere dir 50 Prozent Rabatt auf ein onvista-Abo21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden