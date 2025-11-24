WDH/Abnehmmittel als Alzheimer-Hoffnung: Novo Nordisk enttäuscht mit Studie
dpa-AFX · Uhr
(Präzisierung im ersten Satz: Semaglutid. Der Wirkstoff ist in den Medikamenten Rybelsus und Wegovy enthalten, gleichwohl ist die Darreichungsform (Tablette versus Spritze) jeweils eine andere.)
BAGSVAERD (dpa-AFX) - Das Abnehmmittel Semaglutid des Pharmakonzerns Novo Nordisk hat in einer Alzheimer-Studie nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Die zulassungsrelevante Phase-III-Studie Evoke zu Semaglutid in oraler Darreichungsform habe im Vergleich zu Placebo keine statistisch signifikante Verlangsamung des Fortschreitens der Alzheimer-Krankheit gezeigt, teilte der dänische Pharmariese am Montag mit. Der Aktienkurs von Novo Nordisk brach auf die Nachricht hin um zehn Prozent auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2021 ein./mis/stw
