WOCHENVORSCHAU: Termine bis 8. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 8. Dezember 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen 08:00 GBR: Compass Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz 09:00 FIN: Fortum, Investor Day 10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day (bis 26.11.) 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen 13:30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen 22:05 USA: HP Inc., Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Axa, Investor Day FRA: Alstom, Investor Day NLD: ABN Amro, Capital Markets Day USA: Autodesk, Q3-Zahlen USA: Best Buy, Q3-Zahlen USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen USA: Dell, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/25 08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/25 08:00 DEU: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 9/25 08:00 DEU: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25 14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25 14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/25 16:00 USA: Lagerbestände 8/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Arbeitgebertag unter anderem mit Bundeskanzler Friedrich Merz Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) + 9:30 Uhr Rede Arbeitgeberpräsident Dulger + 9:50 Uhr Rede Wirtschaftsministerin Reiche + 12:30 Uhr Rede Finanzminister Klingbeil + 12.50 Uhr Digitalminister Wildberger + 13.05 Uhr Rede Arbeitsministerin Bas + 15.20 Uhr Rede Kanzler Merz 10:00 DEU: Bundestag - Auftakt Haushaltswoche + Einzelpläne Bundespräsident, Bundestag, Bundesrat sowie Finanzen, Wirtschaft/Energie, Umwelt/Klimaschutz, Bildung/Familie, Digitales 10:00 DEU: LBBW, Pressekonferenz: Jahresausblick 2026 mit LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer, Frankfurt 10:30 DEU: Kapitalmarktausblick DWS für 2026, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz des Handelsverbandes Hessen, Frankfurt/M. 18:00 DEU: Verleihung des Deutschen Mittelstandspreises 2025 der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Berlin FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Herbstpaket des sogenannten Europäischen Semesters vor Die Kommissarinnen und Kommissare befassen sich mit dem sogenannten Herbstpaket des Europäischen Semesters. Die Europäische Kommission stellt unter anderem ihre Beurteilungen zu den Entwürfen der Haushaltspläne für 2026 der Länder des Euroraums vor. AGO: EU-Afrika-Gipfel (zweiter und letzter Tag), Luanda --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 26. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen 10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day (zweiter Tag) DEU: Siemens Healthineers, Geschäftsbericht CHE: Adecco, Capital Markets Day USA: Deere & Co, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig) 08:00 NOR: BIP Q3/25 10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/25 16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Industrieproduktion 10/25 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt über tarifliche Mehrarbeitszuschläge, Erfurt 10:30 DEU: Konjuktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit dem Präsidenten und Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen (LBB), München 11:00 DEU: Deutsche Bank Kapitalmarktausblick 2026 GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Sika AG, Investor Day FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Industriegewinne 10/25 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 12/25 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 10/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/25 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/25 13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 29/30.10.25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Hybrid-Symposium von «Börsen-Zeitung» und PwC: «Kreditgeschäft der Zukunft», Frankfurt/M. U.a. mit Christian Gerhardt (Deutsche Bank), Hinrich Holm (Investitionsbank Berlin), Melanie Kehr (KfW) und Eva Wunsch-Weber (Frankfurter Volksbank Rhein/Main) 10:00 DEU: Konsumklima Summit 2025, Berlin 10:30 DEU: Erneut Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im Streit um Offshore Windpark Butendieck in der Nordsee, Münster 11:00 DEU: Online-Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm, Eltville am Rhein 11:00 DEU: Presse Roundtable der von Poll Immobilien GmbH «Wohneigentum ermöglichen - Neubau und Revitalisierung: Was 2026 geschehen muss», Frankfurt/M. 12:30 DEU: Festakt bei Volkswagen: «Unsere Mitbestimmung wird 80 Jahre», Wolfsburg Festrede von Eva Umlauf und Grußworte von Daniela Cavallo, Oliver Blume, Olaf Lies und Christiane Benner. 18:00 DEU: bankendialog «Leitwährungsdiskussion und Kapitalflüsse - wie können Deutschland und der Euroraum profitieren?», Berlin U.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Heiner Herkenhoff QAT: Geneva International Motor Show (GIMS), Doha HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25 00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25 00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig) 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25 07:00 FIN: BIP Q3/25 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 10/25 08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q3/25 08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/25 08:00 SWE: BIP Q3/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25 08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25 09:00 CHE: BIP Q3/25 09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpriese 11/25 (vorläufig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25 10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche HINWEIS USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 30. NOVEMBER TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 16:00 CHE: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Investitionen Q3/25 02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 08:30 HUN: Handelsbilanz 10/25 09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 2. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Bilfinger, Capital Markets Day 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025 GBR: British American Tobacco, Pre Close Trading Update 2025 USA: Kfz-Absatz 11/25 TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 08:30 HUN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichungh) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/25 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (vorab) 12:00 ITA: Erzeugerpreise 10/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zu BKK Gesundheitsreport 2025 «Vielfalt und gesunde Arbeit» CHN: Deutsche Handelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor EUR: PK Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Außenministertreffen am 3. Dezember EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 3. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 ESP: Inditex, 9Monatszahlen 10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung 10:30 DEU: Oberlandesgericht Hamm verhandelt Sammelklage gegen Vodafone GmbH, Hamm 12:00 DEU: Reiseveranstalter Tui präsentiert das Sommerprogramm 2026, Berlin 14:00 CHE: Glencore, Capital Markets Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hugo Boss, Strategie-Update USA: Snowflake, Q3-Zahlen USA: Salesforce, Q3-Zahlen USA: Macy's, Q3-Zahlen DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen im Vormonat, Flensburg TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 11/25 08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/25 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 11/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 11/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/25 14:14 USA: ADP Beschäftigung 11/25 14:30 USA: Im- und Exportpreise 9/25 15:45 USA: S&P Global Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services 11/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 10/25 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2025», Frankfurt/M. 11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschland (VÖB) Kapitalmarktprognose 11:00 DEU: VDIK-Jahrespressekonferenz (online) mit Imelda Labbé und Jan-Hendrik Hülsmann BEL: Nato-Außenministertreffen, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (10.00 Uhr Pk) 13:30 SWE: Electrolux (Capital Markets Day) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Rio Tinto, Capital Markets Day USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen USA: Comcast, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (vorab) 09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (vorab) 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 11/25 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/25 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 10/25 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Energietag des Weltenergierat Deutschland e.V. «Everything in Transition - Wohin steuert die globale Energiepolitik?», Berlin 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Alnatura 2025 zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie zu aktuellen Themen und Plänen für das laufende Geschäftsjahr, Darmstadt AUT: Jährliches Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europe (OSZE), Wien BEL: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 CHE: Swiss Re, Investor Day 17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/25 08:00 NOR: Industrieproduktion 10/25 08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 08:30 HUN: Industrieproduktion 10/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 10/25 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 11/25 09:00 ESP: Industrieproduktion 10/25 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/25 11:00 EUR: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/25 11:00 EUR: Haushaltskonsum Q3/25 11:00 EUR: Beschäftigung Q3/25 (endgültig) 11:00 GRC: BIP Q3/25 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/25 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab) 21:00 USA: Konsumentenkredite 10/25 EUR: S&P Rating Deutschland --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 11/25 CHN: Im- und Exporte 11/25 00:50 JPN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/25 00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25 08:00 DEU: Industrieproduktion 10/25 10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 12/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Digitale Konferenz «IT-Aufsicht im Finanzsektor» der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main 10:00 DEU: Online-Debatte zum Thema «Offshore-Wind-Agenda der Küstenländer - was 2026 gelingen muss» - geplant mit den Umweltministern der Nordländer, Hamburg 13:30 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel BEL: Treffen der Innen- und Justizminister der EU, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi