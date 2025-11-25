0DTE-Optionen handeln - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Kurze Laufzeit, große Wirkung – präzises Trading mit 0DTE-Optionen.

In diesem Webinar zeigt Adrian Büchner was notwendig ist, um den 0DTE-Handel automatisiert und erfolgreich zu betreiben. Dabei untermauert er seine Aussagen mit konkreten Echtgeldergebnissen seines Handelskontos, das er seit März 2023 erfolgreich mit den eigens entwickelten 0DTE-Strategien handelt.

Außerdem werden die notwendigen Softwarekomponenten wie z.B. "Option Omega" und die "Trade Automation Toolbox (TAT)" kurz vorgestellt.

    Dienstag, 25.11.25, 18:00 Uhr

    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

