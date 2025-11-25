W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Märkte heute

Alphabet im Rampenlicht - Novo Nordisk und Nvidia unter Druck

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Heute geht es um: S&P 500, USD/JPY, Thyssenkrupp Nucera, Bayer, Novo Nordisk, Symbotic, Zoom, Booking Holdings, Baidu, Tesla, Alphabet und Nvidia.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Novo Nordisk - Studie sorgt für Gesprächsstoff

Die neuen Ergebnisse aus zwei großen Phase-3-Programmen prägen die Diskussionen. Was bedeutet das für die Erwartungen an orale Wirkstoffe im Alzheimer-Bereich und was folgt jetzt? 

Alphabet - frische Verträge und starke Signale

Ein neuer Cloud-Deal und deutliche Worte aus der Tech-Szene bringen Bewegung in die Bewertung. Welche Impulse ergeben sich daraus für das Geschäft mit KI und Infrastruktur? 

Nvidia - neue Einschätzungen treffen sensiblen Markt

Analystenkommentare, Wettbewerbsgeräusche und der Blick auf Engpässe bei Energie und Kapazitäten stehen im Mittelpunkt. Wie ordnet der Markt das ein?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
Alphabet A
Bayer
Tesla
Thyssenkrupp
Alphabet C
Thyssenkrupp Nucera
Booking Holdings
Baidu
$
US Dollar/Japanischer Yen
Symbotic
SP Group

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?heute, 15:15 Uhr · onvista
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden