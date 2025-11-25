Alphabet im Rampenlicht - Novo Nordisk und Nvidia unter Druck
Heute geht es um: S&P 500, USD/JPY, Thyssenkrupp Nucera, Bayer, Novo Nordisk, Symbotic, Zoom, Booking Holdings, Baidu, Tesla, Alphabet und Nvidia.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Novo Nordisk - Studie sorgt für Gesprächsstoff
Die neuen Ergebnisse aus zwei großen Phase-3-Programmen prägen die Diskussionen. Was bedeutet das für die Erwartungen an orale Wirkstoffe im Alzheimer-Bereich und was folgt jetzt?
Alphabet - frische Verträge und starke Signale
Ein neuer Cloud-Deal und deutliche Worte aus der Tech-Szene bringen Bewegung in die Bewertung. Welche Impulse ergeben sich daraus für das Geschäft mit KI und Infrastruktur?
Nvidia - neue Einschätzungen treffen sensiblen Markt
Analystenkommentare, Wettbewerbsgeräusche und der Blick auf Engpässe bei Energie und Kapazitäten stehen im Mittelpunkt. Wie ordnet der Markt das ein?
