W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse auf 290 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 280 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber biete eine starke Kombination aus günstiger Bewertung, Ergebnispotenzial und niedrigen Markterwartungen vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Grace Dargan in ihrer am Montagnachmittag vorliegenden Einschätzung. Der Fokus der Veranstaltung dürfte auf den bis 2028 angestrebten jährlichen Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich liegen. Neue Unternehmensziele für das operative Ergebnis (Ebitda) könnten 5 Prozent über den Konsensschätzungen liegen./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 16:45 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Börse
Barclays
Barclays ADR
Deutsche Börse ADR

Das könnte dich auch interessieren

Nachwehen des Signa-Ausgangs
Bank Bär will Kredit-Debakel mit erneuter Wertberichtigung abhakengestern, 13:50 Uhr · Reuters
Gebäude mit Julius Bär Logo
Aktien New York
Dow und Nasdaq stabil nach schwachem Vortag21. Nov. · dpa-AFX
Dow und Nasdaq stabil nach schwachem Vortag
Bank Bär verbucht erneut Kreditverlustegestern, 08:26 Uhr · Reuters
Bank Bär verbucht erneut Kreditverluste
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Angebote zur Black Week
Sichere dir 50 Prozent Rabatt auf ein onvista-Abo21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden