ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Nordex auf 22 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 18,50 auf 22,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe nach den beeindruckenden Quartalszahlen des Windturbinenherstellers seine Schätzungen angehoben, schrieb Colin Moody in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Das beibehaltene Anlagevotum sei den mittelfristigen Risiken auf dem deutschen Markt, möglichen Enttäuschungen bei der Kapitalverwendung sowie dem anhaltenden Qualitätsunterschied gegenüber der Konkurrenz geschuldet./rob/gl/stk

