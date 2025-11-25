Bericht: Meta liebäugelt mit Googles Prozessoren

(Reuters) - Meta will einem Medienbericht zufolge in seinen geplanten KI-Rechenzentren Prozessoren von Google einsetzen.

Die Facebook-Mutter verhandle mit der Alphabet-Tochter über eine milliardenschwere Lieferung von Tensor-Chips ab 2027, schrieb das Nachrichtenportal "The Information" am Dienstag. Zusätzlich wolle die Facebook-Mutter Rechenkapazitäten bei Google anmieten.

Für den Internetkonzern wäre der Liefervertrag ein Strategieschwenk, da Google seine Tensor-Prozessoren bislang ausschließlich in seinen eigenen Rechenzentren einsetzt. Damit tritt das Unternehmen in direkte Konkurrenz zu Nvidia, dem Weltmarktführer bei KI-Chips. Google-Manager erhofften sich in diesem Geschäftsfeld Einnahmen in Höhe von zehn Prozent des Nvidia-Jahresumsatzes, berichtete "The Information" weiter. Nvidia peilt für 2025 Erlöse im Volumen von etwa 65 Milliarden Dollar an. Meta setzt bislang hauptsächlich auf Prozessoren des weltgrößten Halbleiter-Herstellers. Allein in diesem Jahr will der Instagram-Betreiber bis zu 72 Milliarden Dollar hierfür ausgeben. Weder Meta noch Alphabet oder Nvidia waren zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.

Nvidia-Aktien geben nach

Die Aktien von Nvidia fielen als Reaktion auf den Medienbericht im vorbörslichen Geschäft der Wall Street um knapp vier Prozent. Alphabet-Titel legten dagegen rund vier Prozent zu. Gefragt waren auch die Papiere von Broadcom, die sich um fast drei Prozent verteuerten. Die Chipfirma ist Alphabets Entwicklungs- und Produktionspartner für Tensor-Prozessoren.

Um dem wachsenden Bedarf an Rechenkapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI) gerecht zu werden, investieren Staaten und Unternehmen dreistellige Milliardenbeträge in den Bau neuer Serverfarmen. Die hierfür notwendigen Hochleistungs-Prozessoren kommen meist von Nvidia.

Um ihre Abhängigkeit von diesem Konzern zu verringern, suchen KI-Firmen und Cloud-Anbieter nach Alternativen. So setzt der ChatGPT-Entwickler OpenAI unter anderem auf Prozessoren von AMD. Parallel dazu arbeitet er an eigenen Halbleitern. Auch Meta arbeitet zusätzlich an Eigenentwicklungen und hat hierfür unlängst einen Spezialisten für KI-Chips übernommen.