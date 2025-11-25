DAX® - Hoffnungsschimmer dank "swing low"
HSBC · Uhr
Hoffnungsschimmer dank "swing low"
Der DAX® ist erfolgreich in die neue Handelswoche gestartet. Damit kam es zu der erwarteten Aufwärtsreaktion, welche das Verlaufstief vom vergangenen Freitag bei 22.943 Punkten zu einem sog. „swing low“ macht. Per Saldo steigen dank dieses Verhaltensmusters die Chancen, dass das Tief der vergangenen Woche einen Fehlausbruch auf der Unterseite darstellt. Der saisonale Rückenwind durch die Thanksgiving-Woche (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 21. November) könnte dem Aktienbarometer in diesem Zusammenhang zusätzlich unter die Arme greifen. Um auch charttechnisch den Boden dafür zu bereiten, bedarf es allerdings einer Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 23.472 Punkten) bzw. eines Schließens der verbliebenen Abwärtskurslücke von vergangener Woche (23.512 zu 23.530 Punkten). Auf der Unterseite gilt es dagegen, das eingangs erwähnte „swing low“ in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten. Da weiter das Damoklesschwert „drohende Topbildung“ über dem DAX® schwebt, würde eine negative Weichenstellung die jüngste Stabilisierung zunichtemachen. Es bleibt ein schmaler Grat, den die deutschen Standardwerte gegenwärtig beschreiten.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Der DAX® ist erfolgreich in die neue Handelswoche gestartet. Damit kam es zu der erwarteten Aufwärtsreaktion, welche das Verlaufstief vom vergangenen Freitag bei 22.943 Punkten zu einem sog. „swing low“ macht. Per Saldo steigen dank dieses Verhaltensmusters die Chancen, dass das Tief der vergangenen Woche einen Fehlausbruch auf der Unterseite darstellt. Der saisonale Rückenwind durch die Thanksgiving-Woche (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 21. November) könnte dem Aktienbarometer in diesem Zusammenhang zusätzlich unter die Arme greifen. Um auch charttechnisch den Boden dafür zu bereiten, bedarf es allerdings einer Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 23.472 Punkten) bzw. eines Schließens der verbliebenen Abwärtskurslücke von vergangener Woche (23.512 zu 23.530 Punkten). Auf der Unterseite gilt es dagegen, das eingangs erwähnte „swing low“ in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten. Da weiter das Damoklesschwert „drohende Topbildung“ über dem DAX® schwebt, würde eine negative Weichenstellung die jüngste Stabilisierung zunichtemachen. Es bleibt ein schmaler Grat, den die deutschen Standardwerte gegenwärtig beschreiten.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
DAX® im Chart-Check: Schlüsselunterstützung unter Druck! - HSBC Daily Trading TV 18.11.2025
gnubreW18. Nov. · HSBC
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeParadoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiert23. Nov. · Acatis
Update von onvista-Chefanalyst Martin GoerschCDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista