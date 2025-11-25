dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 25.11.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Schwacher Ausblick: Grüner Wasserstoff bremst Thyssenkrupp Nucera

DORTMUND - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera kämpft weiter mit einem schwachen Umfeld für grünen Wasserstoff. Für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 stellt die Thyssenkrupp-Tochter nun einen überraschend kräftigen Umsatzrückgang in Aussicht. Dabei schließen die Dortmunder auch einen neuerlichen Verlust im Tagesgeschäft nicht aus, nachdem sie im Vorjahr operativ in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt waren. Dem Börsenkurs setzte der schwache Ausblick am Dienstagmorgen zu, die Aktie verlor kräftig.

ROUNDUP: Easyjet verdient mehr - Dividende bleibt hinter Erwartung zurück

LUTON - Der britische Billigflieger Easyjet hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024/25 bei anziehendem Erlös mehr verdient als im Jahr davor. An die Anteilseigner soll eine Dividende von 13,20 Pence je Aktie ausgeschüttet werden, wie die Airline am Dienstag in Luton bei London mitteilte. Für das Vorjahr gab es 12,10 Pence. Von Bloomberg befragte Analysten hatten allerdings mit einer etwas höheren Dividende gerechnet. An der Börse gab die

Aktie zuletzt rund 2,2 Prozent nach.

EU-Automarkt legt im Oktober weiter zu

BRÜSSEL - Der Automarkt in der Europäischen Union (EU) hat im Oktober erneut zugelegt. Insgesamt wurden im abgelaufenen Monat 916.609 Pkw neu angemeldet und damit 5,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. In den ersten zehn Monaten des Jahres wurden damit rund 8,97 Millionen Autos neu zugelassen, 1,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Niveau aus der Zeit vor der Corona-Pandemie sei jedoch immer noch weit entfernt, schrieb der Verband.

Novo Nordisk erzielt positive Ergebnisse mit Amycretin auch bei Diabetes Typ 2

BAGSVAERD - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat in Tests mit seinem Medikament Amycretin nach eigenen Angaben auch bei Patienten mit Diabetes Typ 2 positive Ergebnisse erzielt. In einer klinischen Studie der Phase 2 habe das Medikament bei den Probanden binnen 36 Wochen zu einer "signifikanten" Gewichtsreduktion von bis zu 14,5 Prozent geführt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

ABN Amro baut Viertel der Belegschaft ab - Privatkreditgeschäft geht an Rabobank

AMSTERDAM - Die neue ABN-Amro Chefin Marguerite Berard setzt rund ein halbes Jahr nach ihrem Amtsantritt kräftig den Rotstift bei der niederländischen Bank an. Um Kosten zu senken, will sie die Belegschaft in den kommenden Jahren deutlich verkleinern. Bis zum Jahr 2028 sollen unter dem Strich 5.200 Vollzeitstellen wegfallen, teilte das Geldinstitut am Dienstag anlässlich seines Kapitalmarkttags mit. Damit würde die Zahl der Stellen im Vergleich zu Ende 2024 um fast ein Viertel sinken.

Jenoptik-Chef Stefan Traeger verlässt im Februar vorzeitig das Unternehmen

JENA - Jenoptik muss sich einen neuen Chef suchen. Der amtierende Vorstandsvorsitzende Stefan Traeger wird zum 15. Februar 2026 sein Amt niederlegen und das Unternehmen verlassen, wie der Aufsichtsrat des Jenaer Technologiekonzerns am Dienstag überraschend mitteilte. Beide Seiten seien im gegenseitigen Einvernehmen zu diesem Entschluss gekommen. Der Manager war im Mai 2017 an die Spitze des ostdeutschen Unternehmens gerückt, sein Vertrag war ursprünglich noch bis Juni 2028 verlängert worden. Nun soll mit der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin begonnen werden, hieß es in der Mitteilung des Aufsichtsrats weiter.

Novartis baut 550 Stellen in Stein ab

BASEL - Der Pharmakonzern Novartis plant einen einschneidenden Stellenabbau an seinem Standort Stein AG. Denn die Produktion von Tabletten und Kapseln sowie die Verpackung von sterilen Arzneimitteln wird bis Ende 2027 eingestellt. Gleichzeitig werde an dem Standort im Kanton Aargau die Automatisierung weiter erhöht, teilte Novartis am Dienstag mit. Insgesamt könnten die Pläne bis Ende 2027 einen Abbau von etwa 550 Festanstellungen zur Folge haben.

Weitere Meldungen -ROUNDUP 2: Importe von Böllern und Raketen steigen auf Rekordniveau -Novartis erhält US-Zulassung für neuartige SMA-Behandlung Itvisma -Luftwaffe beginnt Inbetriebnahme von Flugabwehrsystem Arrow -Nach Schrott-Vorfall: China schickt neues Raumschiff ins All -Litauens Verteidigungsminister setzt auf deutsche Rüstungsindustrie -Greenpeace erwartet weniger Zubau bei Chinas Kohlekraft -Pflege-Mindestlöhne steigen in zwei Schritten -'Correctiv' in Russland unerwünscht -Tüv und Co.: Hauptuntersuchungsbericht jetzt auch digital -Umfrage: Paketboten müssen noch mehr schuften als zuvor -Bummelzug Stuttgart 21: Kretschmann will klaren Zeitplan -Vulkanausbruch in Äthiopien sorgt für Flugausfälle in Indien

