EQS-Adhoc: Flughafen Wien AG: Projekt 3. Piste wird nicht weitergeführt

Flughafen Wien AG: Projekt 3. Piste wird nicht weitergeführt



25.11.2025 / 17:54 CET/CEST

25.11.2025

Projekt 3. Piste wird nicht weitergeführt

Nach eingehender Analyse aller relevanten Entscheidungsfaktoren hat der Vorstand der Flughafen Wien AG heute beschlossen, das geplante Projekt 3. Piste nicht weiter zu verfolgen. Ungeachtet dessen kann der Flughafen Wien mit den geplanten Ausbauten der Terminalkapazität und dem bestehenden 2-Pisten-System auch in Zukunft weiter wachsen und bis zu 52 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen.

Die getroffene Entscheidung führt dazu, dass die von 2018 bis 2020 angefallenen Zahlungen aus dem Mediationsvertrag an den Umweltfonds und an Anrainergemeinden, die auf das Pistenprojekt aktiviert wurden, mit € 55,9 Mio. in der Bilanz 2025 nicht liquiditätswirksam wertzuberichtigen sind. Aus diesem Grund ändert die Flughafen Wien AG auch ihre Guidance für das Nettoergebnis vor Minderheiten 2025 auf rund € 210 Mio. (bisher rund € 230 Mio.). Die neue Guidance beinhaltet auch positive Effekte einer besseren Verkehrsentwicklung in den letzten Wochen als ursprünglich angenommen.

Flughafen Wien Aktiengesellschaft

1300 Wien-Flughafen, Wien

Österreich

Bernd Maurer

Head of Capital Markets

Flughafen Wien AG

Tel.: +43 1 7007/23126

E-Mail: b.maurer@viennaairport.com

Peter Kleemann, Unternehmenssprecher

Tel.: (+43-1-) 7007-23000

E-Mail: p.kleemann@viennaairport.com

Website: www.viennaairport.com

Flughafen Wien AG

Postfach 1

A-1300 Wien-Flughafen

Telefon: +43 1 7007 - 23126

Email: investor-relations@viennaairport.com

www: http://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations

ISIN: AT00000VIE62

Sprache: Deutsch Unternehmen: Flughafen Wien AG Postfach 1 1300 Wien-Flughafen Österreich Telefon: +43-1-7007/23126 E-Mail: investor-relations@viennaairport.com Internet: http://www.viennaairport.com ISIN: AT00000VIE62

