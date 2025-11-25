W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: Flughafen Wien AG: Projekt 3. Piste wird nicht weitergeführt

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Flughafen Wien AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognoseänderung
Flughafen Wien AG: Projekt 3. Piste wird nicht weitergeführt

25.11.2025 / 17:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Adhoc: Flughafen Wien AG / Strategische Unternehmensentscheidung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

25.11.2025

Projekt 3. Piste wird nicht weitergeführt

Nach eingehender Analyse aller relevanten Entscheidungsfaktoren hat der Vorstand der Flughafen Wien AG heute beschlossen, das geplante Projekt 3. Piste nicht weiter zu verfolgen. Ungeachtet dessen kann der Flughafen Wien mit den geplanten Ausbauten der Terminalkapazität und dem bestehenden 2-Pisten-System auch in Zukunft weiter wachsen und bis zu 52 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen.

Die getroffene Entscheidung führt dazu, dass die von 2018 bis 2020 angefallenen Zahlungen aus dem Mediationsvertrag an den Umweltfonds und an Anrainergemeinden, die auf das Pistenprojekt aktiviert wurden, mit € 55,9 Mio. in der Bilanz 2025 nicht liquiditätswirksam wertzuberichtigen sind. Aus diesem Grund ändert die Flughafen Wien AG auch ihre Guidance für das Nettoergebnis vor Minderheiten 2025 auf rund € 210 Mio. (bisher rund € 230 Mio.). Die neue Guidance beinhaltet auch positive Effekte einer besseren Verkehrsentwicklung in den letzten Wochen als ursprünglich angenommen.

Aussender:

Flughafen Wien Aktiengesellschaft

1300 Wien-Flughafen, Wien

Österreich

Rückfragehinweis: Capital Markets, Flughafen Wien AG

Kontakt

Bernd Maurer

Head of Capital Markets

Flughafen Wien AG

Tel.: +43 1 7007/23126

E-Mail: b.maurer@viennaairport.com

Pressestelle:

Peter Kleemann, Unternehmenssprecher

Tel.: (+43-1-) 7007-23000

E-Mail: p.kleemann@viennaairport.com

Website: www.viennaairport.com

Ende der Insiderinformation

25.11.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

EQS News ID:2235790
Ende der MitteilungEQS News-Service

2235790 25.11.2025 CET/CEST

Flughafen Wien

