EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger verlässt Jenoptik
EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Schlagwort(e): Personalie
JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger verlässt Jenoptik
25.11.2025 / 13:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Der Aufsichtsrat gibt bekannt, dass Dr. Stefan Traeger sein Vorstandsmandat zum 15. Februar 2026 niederlegen und die JENOPTIK AG nach nahezu neun Jahren an der Spitze im gegenseitigen Einvernehmen verlassen wird.
Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Dr. Traeger ausdrücklich für die geleistete Arbeit und wird nun eine strukturierte Suche nach einem geeigneten Nachfolger oder einer geeigneten Nachfolgerin beginnen.
Kontakt:
Andreas Theisen
Leiter Investor Relations
Tel. 03641-652291
Ende der Insiderinformation
25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JENOPTIK AG
|Carl-Zeiss-Straße 1
|07743 Jena
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)364 165-2156
|Fax:
|+49 (0)364 165-2804
|E-Mail:
|ir@jenoptik.com
|Internet:
|www.jenoptik.com
|ISIN:
|DE000A2NB601
|WKN:
|A2NB60
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2235630
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2235630 25.11.2025 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–