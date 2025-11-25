EQS-Adhoc: LR HEALTH & BEAUTY SE ERHÄLT UNTERSTÜTZENDE STIMMABSICHTEN DURCH 69,57 % DES ANGEPASSTEN NENNBETRAGS FÜR VORÜBERGEHENDE VERZICHTSERKLÄRUNGEN UNTER DER ANLEIHE 2024/2028

EQS-Ad-hoc: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Anleihe

LR HEALTH & BEAUTY SE ERHÄLT UNTERSTÜTZENDE STIMMABSICHTEN DURCH 69,57 % DES ANGEPASSTEN NENNBETRAGS FÜR VORÜBERGEHENDE VERZICHTSERKLÄRUNGEN UNTER DER ANLEIHE 2024/2028



LR HEALTH & BEAUTY SE ERHÄLT UNTERSTÜTZENDE STIMMABSICHTEN DURCH 69,57 % DES ANGEPASSTEN NENNBETRAGS FÜR VORÜBERGEHENDE VERZICHTSERKLÄRUNGEN UNTER DER ANLEIHE 2024/2028



Ahlen, 25. November 2025 – Heute wurde der LR Health & Beauty SE (die „Gesellschaft“) mitgeteilt, dass Anleihegläubiger, die etwa 69,57 % des angepassten Nennbetrags der Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihe“) vertreten, ihre Absicht bekundet haben, für die vorübergehenden Verzichtserklärungen betreffend die Stundung von Zinszahlungen und die Nichteinhaltung des Maintenance Tests (einschließlich Leverage Covenant) für einen Zeitraum bis einschließlich 28. Februar 2026 zu stimmen, die von der Gesellschaft im schriftlichen Verfahren (das „Written Procedure“) beantragt wurden. Das Written Procedure wurde nach den Bedingungen der Anleihe durch die Gesellschaft am 14. November 2025 eingeleitet.



Im Rahmen des Written Procedure wird ein Quorum von mindestens 50 % (fünfzig) des angepassten Nennbetrags der Anleihe für die Beschlussfähigkeit benötigt und eine Abstimmungsmehrheit von mindestens 66,67 % (Zweidrittelmehrheit) des angepassten Nennbetrags der Anleihegläubiger, die an dem Written Procedure teilnehmen, verlangt. Die Frist für die Abstimmung endet am 28. November 2025 um 15:00 Uhr MEZ.



Weitere Informationen zum Written Procedure finden Sie in der Bekanntmachung zum Written Procedure (Notice of Written Procedure), die auf der Website des Unternehmens unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ abgerufen werden kann.





Sprache: Deutsch Unternehmen: LR Health & Beauty SE Kruppstr. 55 59227 Ahlen Deutschland Telefon: +49 238270600 E-Mail: info@lrworld.com Internet: www.lrworld.com ISIN: NO0013149658 WKN: A3H3FM Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Stockholm EQS News ID: 2235646

