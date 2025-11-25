EQS-Adhoc: LR HEALTH & BEAUTY SE ERHÄLT UNTERSTÜTZENDE STIMMABSICHTEN DURCH 69,57 % DES ANGEPASSTEN NENNBETRAGS FÜR VORÜBERGEHENDE VERZICHTSERKLÄRUNGEN UNTER DER ANLEIHE 2024/2028

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Anleihe
25.11.2025 / 18:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung – MAR)

LR HEALTH & BEAUTY SE ERHÄLT UNTERSTÜTZENDE STIMMABSICHTEN DURCH 69,57 % DES ANGEPASSTEN NENNBETRAGS FÜR VORÜBERGEHENDE VERZICHTSERKLÄRUNGEN UNTER DER ANLEIHE 2024/2028

Ahlen, 25. November 2025 – Heute wurde der LR Health & Beauty SE (die „Gesellschaft“) mitgeteilt, dass Anleihegläubiger, die etwa 69,57 % des angepassten Nennbetrags der Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihe“) vertreten, ihre Absicht bekundet haben, für die vorübergehenden Verzichtserklärungen betreffend die Stundung von Zinszahlungen und die Nichteinhaltung des Maintenance Tests (einschließlich Leverage Covenant) für einen Zeitraum bis einschließlich 28. Februar 2026 zu stimmen, die von der Gesellschaft im schriftlichen Verfahren (das „Written Procedure“) beantragt wurden. Das Written Procedure wurde nach den Bedingungen der Anleihe durch die Gesellschaft am 14. November 2025 eingeleitet.

Im Rahmen des Written Procedure wird ein Quorum von mindestens 50 % (fünfzig) des angepassten Nennbetrags der Anleihe für die Beschlussfähigkeit benötigt und eine Abstimmungsmehrheit von mindestens 66,67 % (Zweidrittelmehrheit) des angepassten Nennbetrags der Anleihegläubiger, die an dem Written Procedure teilnehmen, verlangt. Die Frist für die Abstimmung endet am 28. November 2025 um 15:00 Uhr MEZ.

Weitere Informationen zum Written Procedure finden Sie in der Bekanntmachung zum Written Procedure (Notice of Written Procedure), die auf der Website des Unternehmens unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ abgerufen werden kann.


IR Kontakt:

cometis AG
Thorben Burbach
Unter den Eichen 7 | Gebäude D
65195 Wiesbaden
Tel.: +49(0)611 - 205855-23
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: burbach@cometis.de

Ende der Insiderinformation

25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LR Health & Beauty SE
Kruppstr. 55
59227 Ahlen
Deutschland
Telefon:+49 238270600
E-Mail:info@lrworld.com
Internet:www.lrworld.com
ISIN:NO0013149658
WKN:A3H3FM
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt; Stockholm
EQS News ID:2235646
Ende der MitteilungEQS News-Service

2235646 25.11.2025 CET/CEST

LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28)

