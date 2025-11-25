W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: RheinLand Holding AG: Anpassung der Prognose für das Konzernergebnis 2025

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: RheinLand Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
RheinLand Holding AG: Anpassung der Prognose für das Konzernergebnis 2025

25.11.2025 / 13:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Konzern-Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 hatte die RheinLand Holding AG mitgeteilt, dass sie für das Geschäftsjahr 2025 eine positive Entwicklung und eine moderate Ergebnisverbesserung gegenüber dem abgelaufenen Geschäftsjahr erwartet.

Insbesondere aufgrund der bisherigen positiven Schadenentwicklung, im Wesentlichen im Geschäftsbereich Komposit, und unterstützt von leicht verbesserten Kapitalanlageergebnissen erwartet die RheinLand Holding AG für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr ein gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessertes Konzernergebnis, nämlich einen Konzernjahresüberschuss vor Steuern von mindestens 11 Mio. Euro.

Kontakt:

Andreas Laubach

Insiderbeauftragter

Ende der Insiderinformation

25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:RheinLand Holding AG
RheinLandplatz
41460 Neuss
Deutschland
Telefon:+49 (0)2131 290 0
Fax:+49 (0)2131 290 13300
E-Mail:kommunikation@rheinland-versicherungsgruppe.de
Internet:www.rheinland-versicherungsgruppe.de
ISIN:DE0008415100
WKN:841510
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID:2235632
Ende der MitteilungEQS News-Service

2235632 25.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RheinLand Holding

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?heute, 15:15 Uhr · onvista
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden