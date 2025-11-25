W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

25.11.2025 / 09:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 2 – Zwischenmeldung Nr. 25

Im Zeitraum vom 17. November bis zum 21. November 2025 wurden insgesamt 686.597 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 30. Mai 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

DatumHandelsplatzAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes Volumen (€)
17.11.2025XETR135.05545,61536.160.568,57
18.11.2025XETR136.33444,94736.127.838,45
19.11.2025XETR139.01944,33136.162.892,08
20.11.2025XETR136.18644,92166.117.689,37
21.11.2025XETR140.00344,12436.177.529,62

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 02. Juni 2025 bis einschließlich 21. November 2025 erworben wurden, beträgt 11.930.563 Stück.

RWE Aktiengesellschaft
Der Vorstand

25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Deutschland
Internet:www.rwe.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2235518 25.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RWE

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Angebote zur Black Week
Sichere dir 50 Prozent Rabatt auf ein onvista-Abo21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden