EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm

Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



25.11.2025 / 12:02 CET/CEST

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 3. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 25. November 2025 // Vom 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 wurden insgesamt 1.460.305 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 6. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz (MIC) 17/11/2025 333.317 22,4038 XETA 17/11/2025 197.877 22,5177 CEUX 17/11/2025 25.476 22,7527 TQEX 17/11/2025 31.734 22,2674 AQEU 18/11/2025 346.750 22,1888 XETA 18/11/2025 209.766 22,1980 CEUX 18/11/2025 26.908 22,0435 TQEX 18/11/2025 34.143 22,2730 AQEU 19/11/2025 3.332 22,2855 XETA 19/11/2025 2.541 22,2588 CEUX 19/11/2025 482 22,2900 TQEX 20/11/2025 4.745 22,4733 XETA 20/11/2025 1.969 22,4111 CEUX 20/11/2025 1.024 22,4390 TQEX 20/11/2025 241 22,5200 AQEU 21/11/2025 109.352 22,1512 XETA 21/11/2025 105.294 22,1414 CEUX 21/11/2025 24.268 22,1367 TQEX 21/11/2025 1.086 22,2124 AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 6. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 4.171.611 Stück.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE

Der Vorstand

