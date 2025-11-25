EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
25.11.2025 / 12:02 CET/CEST
BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 3. ZWISCHENMELDUNG
BERLIN, 25. November 2025 // Vom 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 wurden insgesamt 1.460.305 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 6. November 2025 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
|Datum
|Aggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)
|Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)
|Handelsplatz (MIC)
|17/11/2025
|333.317
|22,4038
|XETA
|17/11/2025
|197.877
|22,5177
|CEUX
|17/11/2025
|25.476
|22,7527
|TQEX
|17/11/2025
|31.734
|22,2674
|AQEU
|18/11/2025
|346.750
|22,1888
|XETA
|18/11/2025
|209.766
|22,1980
|CEUX
|18/11/2025
|26.908
|22,0435
|TQEX
|18/11/2025
|34.143
|22,2730
|AQEU
|19/11/2025
|3.332
|22,2855
|XETA
|19/11/2025
|2.541
|22,2588
|CEUX
|19/11/2025
|482
|22,2900
|TQEX
|20/11/2025
|4.745
|22,4733
|XETA
|20/11/2025
|1.969
|22,4111
|CEUX
|20/11/2025
|1.024
|22,4390
|TQEX
|20/11/2025
|241
|22,5200
|AQEU
|21/11/2025
|109.352
|22,1512
|XETA
|21/11/2025
|105.294
|22,1414
|CEUX
|21/11/2025
|24.268
|22,1367
|TQEX
|21/11/2025
|1.086
|22,2124
|AQEU
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 6. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 4.171.611 Stück.
Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.
Zalando SE
Der Vorstand
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
