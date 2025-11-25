W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

25.11.2025 / 12:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 3. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 25. November 2025 // Vom 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 wurden insgesamt 1.460.305 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 6. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)		Handelsplatz (MIC)
17/11/2025 333.31722,4038XETA
17/11/2025 197.87722,5177CEUX
17/11/2025 25.47622,7527TQEX
17/11/2025 31.73422,2674AQEU
18/11/2025 346.75022,1888XETA
18/11/2025 209.76622,1980CEUX
18/11/2025 26.90822,0435TQEX
18/11/2025 34.14322,2730AQEU
19/11/2025 3.33222,2855XETA
19/11/2025 2.54122,2588CEUX
19/11/2025 48222,2900TQEX
20/11/2025 4.74522,4733XETA
20/11/2025 1.96922,4111CEUX
20/11/2025 1.02422,4390TQEX
20/11/2025 24122,5200AQEU
21/11/2025 109.35222,1512XETA
21/11/2025 105.29422,1414CEUX
21/11/2025 24.26822,1367TQEX
21/11/2025 1.08622,2124AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 6. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 4.171.611 Stück.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE
Der Vorstand

25.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:https://corporate.zalando.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2235584 25.11.2025 CET/CEST

Zalando

